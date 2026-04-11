Černák oslávil jubilejný zápas v drese Tampy víťazstvom. Zariadil ho jeho kolega z obrany

Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier.
Za hostí odohral necelých 14 minút slovenský obranca Erik Černák, do štatistík si zapísal jeden mínusový bod, tri hity a dve zblokované strely.
Odohral jubilejný 500. zápas v základnej časti NHL a aj za Tampu Bay.
Boston mal možnosť vybojovať si istotu účasti v play off, ale napokon zaznamenal piatu prehru za sebou. V tabuľke Východnej konferencie si priebežne drží pozíciu s prvou voľnou kartou.
Domáci hokejisti viedli od 11. minúty po presnom zásahu Morgana Geekieho, ale hostia otočili v záverečnej 20-minútovke zásluhou Brandona Hagela a Emila Lilleberga.
VIDEO: Gól Lilleberga
Nórsky obranca strelil víťazný gól minútu a pol pred koncom riadneho hracieho času. „Blesky“ si poistili tretiu priečku v Atlantickej divízii, na konte majú 104 bodov.
Hráči Ottawy sa priblížili miestenke vo „vyraďovačke“ výhrou 3:0 nad New York Islanders. Ridly Greig poslal hostí do vedenia v 14. minúte, trojbodovú poistku zaznamenali v tretej tretine Jake Sanderson a Michael Amadio.
Brankár Linus Ullmark si udržal čisté konto, keď zneškodnil všetkých 23 striel domácich. Senators poskočili vďaka štvrtému víťazstvu v rade pred Boston na pozíciu s prvou voľnou kartu na východe.
NHL - sobota, 11. apríl
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 11. M. Geekie (McAvoy) - 47. Hagel (Goncalves, McDonagh), 59. Lilleberg (Guentzel, Point).
Brankári: Swayman - Vasilevskij, strely na bránku: 20:24.
New York Islanders - Ottawa Senators 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 14. Greig (Amadio), 53. Sanderson (Cozens, Stützle), 58. Amadio (Pinto, Greig).
Brankári: Sorokin - Ullmark, strely na bránku: 23:16.
