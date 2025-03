Crosby sa posúva v historických tabuľkách, Aho s rekordom. New Jersey prišlo o top strelca

"Dobrá pomoc od Slavina. Všimol som si, že mám pozíciu na strelu, tak som to vystrelil," uviedol autor rozhodujúceho presného zásahu pre oficiálnu stránku súťaže. Pre Calgary to bola tretia prehra v sérii.

"V druhej tretine sme mali množstvo šancí. Zlepšovali sme sa, držali sme sa, ale ich brankár robil veľké zákroky. Zostali sme pokojní a využili sme presilovky."

Najlepší strelec New Jersey Jack Hughes musel minútu a 48 sekúnd pred koncom stretnutia opustil ľad so zranením ruky.

Hughes sa zranil po strete s Jackom Eichelom. "Nevyzerá to dobre. Bude to chcieť čas, aby sme spoznali úplný rozsah zranenia. Je to ťažké, najmä keď práve jeho za podobný zákrok v zápase vylúčili a z tohto nebolo nič," posťažoval sa kouč New Jersey Sheldon Keefe podľa AP.

Hughes má v sezóne na konte 70 bodov za 27 gólov a 43 asistencií. V počte asistencií je druhý v tíme za Jesperom Brattom.