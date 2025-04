VIDEO: Calgary s Pospíšilom si udržali šance na play-off, Montreal má postup vo vlastných rukách

NEW YORK. Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v noci na pondelok v NHL nad San Jose 5:2 a udržali si šancu na postup do play-off.

Ak by Capitals v súboji proti Columbusu vyhrali, Montreal by bol istým účastníkom vyraďovacej časti.

Blue Jackets strácajú na ôsme miesto vo Východnej konferencii, na ktorom figuruje Montreal, tri body.

Rovnako ako Canadiens ich v základnej časti čakajú ešte dve stretnutia.

Devils vyhrali futbalovým rozdielom

Hokejisti New Jersey Devils so slovenským obrancom Šimonom Nemcom a útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v nedeľňajšom stretnutí s New Yorkom Islanders 0:1.

Jediný gól „ostrovanov“ strelil na konci druhej tretiny Bo Horvat. Hostí podržal brankár Iľja Sorokin, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení a zneškodnil všetkých 25 striel domácich hráčov. Pripísal si štvrté čisté konto v sezóne a celkovo 22. v profiligovej kariére.

Devils si už dávnejšie zaistili účasť v play-off, naopak Islanders už nemohli postúpiť. Nemec si počas 18:36 minút na ľade pripísal jeden strelecký pokus, jednu zblokovanú strelu a bodyček. Tatar odohral 12:04 min a zaznamenal jeden hit.