VIDEO: Černák sa skvelo naladil pred olympijským turnajom. Gólom pomohol tímu

Slovenský obranca Erik Černák prispel gólom k triumfu hokejistov Tampy Bay nad Floridou 6:1 v nočnom stretnutí NHL.
Lightning zvíťazili piatykrát v sérii a sú na čele tabuľky Východnej konferencie s rovnakým počtom bodov ako druhá Carolina, odohrali však o dva zápasy menej.
Černák dal prvý gól v NHL od februára 2025
Černák skóroval v 38. minúte a zvýšil na 4:0, keď strelil svoj prvý gól v sezóne. Slovenský obranca si dosledoval vlastnú strelu a z otočky prekonal Daniila Tarasova.
Bol to jeho prvý gól v NHL od 27. februára 2025. Černák sa tak dobre naladil pred odchodom na olympijský turnaj do Milána a Cortiny d'Ampezzo.
VIDEO: Gól Černáka
Jeho tím z uplynulých 21 duelov prehral iba dvakrát a má bilanciu 19-1-1. „Je úžasné sledovať ako sme sa zmenili v porovnaní so slabým vstupom do sezóny. Hráme skvelý hokej, každý robí čo má, každý robí maximum pre tím a som rád, že som toho súčasťou," povedal Černák v rozhovore pre klubový web.
„Na začiatku zápasu sme zvládli oslabenia, čo nám dodali sily. Keď ubránite presilovku o dvoch hráčov, tak vás to nakopne. Začali sme pomalšie, ale potom sme strelili góly a išlo to správnym smerom," dodal Černák a pousmial sa pri opise svojho gólu.
Černák: Ukázal som, že viem dávať góly
„Nemal som v pláne to tak spraviť, ale všetci stratili puk z dohľadu, tak som si ho našiel a skúsil som to z otočky poslať smerom na bránku a so šťastím to skončilo dnu.
Pred olympiádou som ukázal, že viem dávať góly, tak keby ma potrebovali na presilovky, som pripravený," vtipkoval 28-ročný obranca. „V každom prípade sa teším, že som dal prvý gól v sezóne a verím, že to teraz pôjde ľahšie," dodal.
Všetkých šesť gólov Tampy strelili hráči, ktorí budú svoje krajiny reprezentovať na ZOH 2026, keď okrem Černáka skórovali Kanaďan Brandon Hagel, Lotyš Zemgus Girgensons, Američan Jake Guentzel, Švéd Pontus Holmberg a Dán Oliver Bjorkstrand.
„Pre každého z nás je cťou reprezentovať svoju krajinu na olympiáde. Všetci sa tešíme na skvelý turnaj a parádnu skúsenosť. Dúfam, že všetci budú zdraví a teším sa, že ľudia uvidia dobrý hokej.
Teším sa na zápas so Švédskom, keď si zahrám proti nášmu kapitánovi Heddymu (Victor Hedman) a Pontusovi (Holmberg), ale celkovo to bude veľká skúsenosť a veľmi sa na to teším," uzavrel slovenský obranca.
Na konci druhej tretiny sa strhla masová bitka, keď sa do seba pustili Brandon Hagel a Matthew Tkachuk a pripomenuli si bitku z minuloročného Turnaj štyroch krajín z úvodu duelu Kanada - USA. Pobili sa aj ďalší olympici Švéd Gustav Forsling a Švajčiar J.J. Moser.
VIDEO: Masová bitka
Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel doma proti Nashvillu 4:2. Slovenský obranca zaznamenal šesť hitov, najviac zo všetkých hráčov v zápase.
Šimon Nemec nastúpil v defenzíve New Jersey, no Devils doma podľahli New Yorku Islanders 1:3. Vegas zdolal Los Angeles 4:1, za Kings ešte nehral Artemij Panarin, ktorého klub získal výmenou z New Yorku Rangers.
NHL - výsledky (6. február):
Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Góly: 2. Zucker (McLeod, Byram), 42. Thompson (Quinn, Dahlin) – 10. Hayes (Solovjov, McGroarty), 19. Hayes (Mantha, Wotherspoon), 28. Kindel, 56. Novak (Činachov, Malkin), 60. Kindel (Dewar).
Brankári: Lyon - Šilovs, strely na bránku: 28:32.
New Jersey Devils – New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 39. Hischier (Bratt, Allen) – 27. Cizikas (MacLean, Gatcomb), 57. Horvat, 60. Barzal (Horvat).
Brankári: Allen - Sorokin, strely na bránku: 24:14.
New York Rangers – Carolina Hurricanes 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 7. Svečnikov, 60. Staal (Ehlers, Blake).
Brankári: Quick - Bussi, strely na bránku: 16:43.
Philadelphia Flyers – Ottawa Senators 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 59. Drysdale (Brink, Zegras) – 30. Cousins (Pinto, Amadio), 61. Stützle (Tkachuk).
Brankári: Vladař - Reimer, strely na bránku: 16:27.
Washington Capitals – Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 5. Wilson (Dubois, Chychrun), 13. Dubois (Strome, Carlson), 29. Chychrun, 54. Chychrun (Strome, Ovečkin) – 38. Marchessault (Haula, Wilsby), 42. McCarron (Smith, Wilsby).
Brankári: Thompson - Annunen, strely na bránku: 30:29.
Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly: 3. Hagel (Hedman), 15. Girgensons (Holmberg, Gourde), 22. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 38. Černák (McDonagh, James), 47. Holmberg (Goncalves, Bjorkstrand), 56. Bjorkstrand – 50. Samoskevich (Boqvist, Lundell).
Brankári: Vasilevskij - Tarasov (47. Bobrovskij), strely na bránku: 28:34.
Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Góly: 9. Eichel (Stone, Barbašov), 12. Stone (Barbašov, Eichel), 14. Dorofejev (Stone, Hertl), 14. Marner (Dorofejev) – 16. Moore (Armia, Kopitar).
Brankári: Hill - Forsberg, strely na bránku: 22:33.
