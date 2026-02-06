VIDEO: Černák sa skvelo naladil pred olympijským turnajom. Gólom pomohol tímu

Slovenský obranca Erik Černák (81) oslavuje gól so spoluhráčmi z Tampy Bay. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR|6. feb 2026 o 07:00
Lightning zvíťazili piatykrát v sérii.

Slovenský obranca Erik Černák prispel gólom k triumfu hokejistov Tampy Bay nad Floridou 6:1 v nočnom stretnutí NHL.

Lightning zvíťazili piatykrát v sérii a sú na čele tabuľky Východnej konferencie s rovnakým počtom bodov ako druhá Carolina, odohrali však o dva zápasy menej.

Černák dal prvý gól v NHL od februára 2025

Černák skóroval v 38. minúte a zvýšil na 4:0, keď strelil svoj prvý gól v sezóne. Slovenský obranca si dosledoval vlastnú strelu a z otočky prekonal Daniila Tarasova.

Bol to jeho prvý gól v NHL od 27. februára 2025. Černák sa tak dobre naladil pred odchodom na olympijský turnaj do Milána a Cortiny d'Ampezzo. 

VIDEO: Gól Černáka

Jeho tím z uplynulých 21 duelov prehral iba dvakrát a má bilanciu 19-1-1. „Je úžasné sledovať ako sme sa zmenili v porovnaní so slabým vstupom do sezóny. Hráme skvelý hokej, každý robí čo má, každý robí maximum pre tím a som rád, že som toho súčasťou," povedal Černák v rozhovore pre klubový web.

„Na začiatku zápasu sme zvládli oslabenia, čo nám dodali sily. Keď ubránite presilovku o dvoch hráčov, tak vás to nakopne. Začali sme pomalšie, ale potom sme strelili góly a išlo to správnym smerom," dodal Černák a pousmial sa pri opise svojho gólu.

Černák: Ukázal som, že viem dávať góly

„Nemal som v pláne to tak spraviť, ale všetci stratili puk z dohľadu, tak som si ho našiel a skúsil som to z otočky poslať smerom na bránku a so šťastím to skončilo dnu.

Pred olympiádou som ukázal, že viem dávať góly, tak keby ma potrebovali na presilovky, som pripravený," vtipkoval 28-ročný obranca. „V každom prípade sa teším, že som dal prvý gól v sezóne a verím, že to teraz pôjde ľahšie," dodal.

Slovenský obranca Erik Černák (81) z Tampy Bay Lighting sa teší so spoluhráčmi po víťazstve v zápase. (Autor: TASR/AP)

Všetkých šesť gólov Tampy strelili hráči, ktorí budú svoje krajiny reprezentovať na ZOH 2026, keď okrem Černáka skórovali Kanaďan Brandon Hagel, Lotyš Zemgus Girgensons, Američan Jake Guentzel, Švéd Pontus Holmberg a Dán Oliver Bjorkstrand.

„Pre každého z nás je cťou reprezentovať svoju krajinu na olympiáde. Všetci sa tešíme na skvelý turnaj a parádnu skúsenosť. Dúfam, že všetci budú zdraví a teším sa, že ľudia uvidia dobrý hokej.

Teším sa na zápas so Švédskom, keď si zahrám proti nášmu kapitánovi Heddymu (Victor Hedman) a Pontusovi (Holmberg), ale celkovo to bude veľká skúsenosť a veľmi sa na to teším," uzavrel slovenský obranca.

Na konci druhej tretiny sa strhla masová bitka, keď sa do seba pustili Brandon Hagel a Matthew Tkachuk a pripomenuli si bitku z minuloročného Turnaj štyroch krajín z úvodu duelu Kanada - USA. Pobili sa aj ďalší olympici Švéd Gustav Forsling a Švajčiar J.J. Moser.

VIDEO: Masová bitka

Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj obranca Martin Fehérváry, Washington uspel doma proti Nashvillu 4:2. Slovenský obranca zaznamenal šesť hitov, najviac zo všetkých hráčov v zápase.

Šimon Nemec nastúpil v defenzíve New Jersey, no Devils doma podľahli New Yorku Islanders 1:3. Vegas zdolal Los Angeles 4:1, za Kings ešte nehral Artemij Panarin, ktorého klub získal výmenou z New Yorku Rangers.

NHL - výsledky (6. február):

Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 2. Zucker (McLeod, Byram), 42. Thompson (Quinn, Dahlin) – 10. Hayes (Solovjov, McGroarty), 19. Hayes (Mantha, Wotherspoon), 28. Kindel, 56. Novak (Činachov, Malkin), 60. Kindel (Dewar).

Brankári: Lyon - Šilovs, strely na bránku: 28:32.

New Jersey Devils – New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 39. Hischier (Bratt, Allen) – 27. Cizikas (MacLean, Gatcomb), 57. Horvat, 60. Barzal (Horvat).

Brankári: Allen - Sorokin, strely na bránku: 24:14.

New York Rangers – Carolina Hurricanes 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 7. Svečnikov, 60. Staal (Ehlers, Blake).

Brankári: Quick - Bussi, strely na bránku: 16:43.

Philadelphia Flyers – Ottawa Senators 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 59. Drysdale (Brink, Zegras) – 30. Cousins (Pinto, Amadio), 61. Stützle (Tkachuk).

Brankári: Vladař - Reimer, strely na bránku: 16:27.

Washington Capitals – Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 5. Wilson (Dubois, Chychrun), 13. Dubois (Strome, Carlson), 29. Chychrun, 54. Chychrun (Strome, Ovečkin) – 38. Marchessault (Haula, Wilsby), 42. McCarron (Smith, Wilsby).

Brankári: Thompson - Annunen, strely na bránku: 30:29.

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Góly: 3. Hagel (Hedman), 15. Girgensons (Holmberg, Gourde), 22. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 38. Černák (McDonagh, James), 47. Holmberg (Goncalves, Bjorkstrand), 56. Bjorkstrand – 50. Samoskevich (Boqvist, Lundell).

Brankári: Vasilevskij - Tarasov (47. Bobrovskij), strely na bránku: 28:34.

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)

Góly: 9. Eichel (Stone, Barbašov), 12. Stone (Barbašov, Eichel), 14. Dorofejev (Stone, Hertl), 14. Marner (Dorofejev) – 16. Moore (Armia, Kopitar).

Brankári: Hill - Forsberg, strely na bránku: 22:33.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

dnes 07:00
