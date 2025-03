VIDEO: Šimon Nemec strelil prvý gól v sezóne a hneď bol víťazný, bodoval aj Černák

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v noci na piatok v NHL rozhodol o triumfe New Jersey nad Edmontonom 3:2. Bol to pre neho prvý gól v sezóne a štvrtý v profilige.

Erik Černák si pripísal na konto asistenciu, Tampa Bay však prehrala na ľade Philadelphie 3:4 po nájazdovom rozstrele.