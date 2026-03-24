VIDEO: Ottawa má play-off na dostrel. Hviezdny Švéd dosiahol veľký miľník

New York Rangers - Ottawa Senators 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 48. Sheary (Kartye, Robertson) - 7. Pinto (Giroux, Spence), 27. Foegele (Eller)
Brankári: Šesťorkin - Reimer, strely na bránku: 9:33
Hokejisti Ottawy Senators stále živia šancu na postup do play off. V jedinom nočnom dueli NHL zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 2:1 a už len dva body ich delia od pozície s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii.
V porovnaní s New Yorkom Islanders majú navyše zápas k dobru.
Domáci „jazdci“ vyslali za celý zápas len deväť striel, čo je vyrovnaný negatívny klubový rekord.
Senators potvrdili zlepšujúcu sa formu. Dosiahli tretie víťazstvo za sebou a ôsme z uplynulých desiatich stretnutí.
V Madison Square Garden ich k nemu nasmeroval už v 7. minúte Shane Pinto, ktorý otvoril skóre v presilovke, v 27. minúte zvýšil na 2:0 Warren Foegele, ktorý prišiel do kanadskej metropoly pred uzávierkou výmien z Los Angeles.
Za domácich už len skorigoval výsledok Conor Sheary.
„Myslím si, že fungujeme ako jeden tím, vidíte to na tom, ako sme hrali v uplynulých piatich či desiatich zápasoch. Hráme skutočne skvele, najmä v obrannom pásme. Bojujeme o play off a verím, že udržíme nastolený trend,“ povedal pre nhl.com obranca hostí Jordan Spence.
Defenzíva „senátorov“ umožnila vyslať súperovi len deväť striel, čím vytvorila nový rekord klubu, doterajší bol 11.
Naposledy vystrelil jeden tím NHL v zápase menej ako 10 striel 4. decembra 2003, keď hráči New Jersey dovolili Washingtonu takisto len deväť streleckých pokusov. Ottawe sa to podarilo napriek tomu, že záverečných 33 minút dohrávala len so štyrmi obrancami.
Thomas Chabot si totiž na konci prvej tretiny poranil pravú ruku a Lassi Thomson utrpel v 27. minúte zranenie v dolnej časti tela. Obaja zadáci vynechajú podľa trénera Travisa Greena určitý čas.
„Podali sme výborný tímový výkon. Iste, bez dvoch obrancov museli zabrať ostatní chalani, ktorí odohrali viac minút, ako sú zvyknutí. Pomohli im veľmi aj útočníci,“ spokojne konštatoval Green.
Brankár hostí James Reimer mal len osem zákrokov, jeho náprotivok Igor Šesťorkin vykryl 31 striel.
„Je to šialené. Ako plynul zápas, prial som si, aby som čelil viac pukom. Chalani však hrali úžasne, odviedli neskutočnú prácu,“ pochválil Reimer spoluhráčov.
Rangers, ktorí uzatvárajú tabuľku Východnej konferencie a už dávnejšie stratili šancu na účasť vo vyraďovačke, prehrali piaty zápas v rade.
S deviatimi strelami za celý zápas vyrovnali negatívny tímový rekord z 11. decembra 1955, keď podľa štatistických klubových záznamov vyslali rovnaký počet v stretnutí s Detroitom Red Wings pri prehre 0:2.
NHL však začala oficiálne zaznamenávať strely až od sezóny 1959/60, z tohto pohľadu je to absolútny klubový rekord.
Domáci center Mika Zibanejad tak nebude v dobrom spomínať na svoj jubilejný 1000. duel v základnej časti.
„Neviem, čo k tomu povedať. Súper nás prevýšil, nestačili sme na neho. To sú veci, s ktorými ako tím jednoducho nie sme v pohode a je to hanba v takúto noc,“ hneval sa kapitán manhattanského tímu J.T. Miller.
