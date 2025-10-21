Škorvánek exceloval na ľade Budějovíc čistým kontom. Třinec pokračuje v skvelej sérii

Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield HK Hradec Králové.
Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield HK Hradec Králové. (Autor: X/Mountfield HK)
21. okt 2025
Z výhry sa teší aj Olomouc.

PRAHA. Hokejistom Českých Budějovíc sa po vydarenom začiatku v českej lige príliš nedarí.

V utorkovom dohrávanom zápase 15. kola prehrali s Hradcom Králové 0:3 a utrpeli štvrtú prehru z uplynulých piatich zápasov.

Stanislav Škorvánek chytil všetkých 22 striel súpera. Budějovice nedali doma gól už v druhom zápase za sebou, v nedeľu prehrali s Plzňou tiež 0:3.

Nedarí sa ani Litvínovu, v Olomouci prehral 2:3 a zaknihoval desiatu prehru v sérii. V šlágri utorňajšieho programu Sparta doma podľahla lídrovi z Třinca 1:4.

Česká extraliga - dohrávky

6. kolo:

HC Olomouc - HC Verva Litvínov 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Góly: 6. Plášek, 45. Macuh, 46. Fridrich (Čacho) – 1. Polášek, 9. Hlava

15. kolo:

Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 2. a 22. Jergl, 55. Kohout

/S. Škorvánek odchytal za hostí celý zápas/

HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Góly: 13. Horák – 2. Flynn, 51. Cienciala, 53. O. Kovařčík, 56. M. Kovařčík

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Škorvánek exceloval na ľade Budějovíc čistým kontom. Třinec pokračuje v skvelej sérii
    dnes 21:41
