České kluby sa revanšovali za debakle, no v Lige majstrov končia. Ďaloga s gólom

Marek Ďaloga v zápase Kometa Brno - Luleå HF
Marek Ďaloga v zápase Kometa Brno - Luleå HF (Autor: Facebook/HC Kometa Brno)
TASR|18. nov 2025 o 20:57
Bodoval aj Andrej Kollár.

BRATISLAVA. Hokejisti Komety Brno nepostúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete na domácom ľade zdolali švédsku Luleu 5:3, ale v súčte oboch duelov prehrali 6:9.

V utorňajšom stretnutí skóroval aj slovenský obranca Marek Ďaloga, keď v 41. minúte zvýšil na 3:1.

V drese českého tímu nastúpil aj slovenský útočník Andrej Kollár, ktorý si pripísal druhú asistenciu pri góle Stránského do prázdnej brány v závere.

Zugu chýbal opäť Tomáš Tatar, ale švajčiarsky tím spečatil postup do štvrťfinále, hoci na ľade pražskej Sparty prehral 2:3, keďže v prvom zápase osemfinále na domácom klzisku zvíťazil 6:0.

Medzi osem najlepších postúpilo aj fínske Lukko Rauma, ktoré si v odvete poradilo s nórskym Storhamarom 5:2.

Hokejová Liga majstrov - odvety osemfinále:

Sparta Praha - EV Zug 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Góly: 31. Němeček, 36. Hrabík, 53. Pysyk - 50. Kubalík, 54. Petrovič

/prvý zápas: 0:6, postúpil Zug/

Kometa Brno - Lulea Hockey 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Góly: 12. Zbořil, 34. Furch, 41. ĎALOGA, 47. Kos, 60. Stránský (KOLLÁR) - 28. Hedqvist, 46. Liedes, 50. Andreasson

/prvý zápas: 1:6, postúpila Lulea/

Lukko Rauma - Storhamar Hamar 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 10. Intonen, 26. Pon. Westerholm, 42. Jandric, 43. Pat. Westerholm, 58. Ruohomaa - 6. Olsen, 33. Berglund

/prvý zápas: 3:2, postúpilo Lukko/

