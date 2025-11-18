České kluby sa revanšovali za debakle, no v Lige majstrov končia. Ďaloga s gólom

BRATISLAVA. Hokejisti Komety Brno nepostúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete na domácom ľade zdolali švédsku Luleu 5:3, ale v súčte oboch duelov prehrali 6:9.
V utorňajšom stretnutí skóroval aj slovenský obranca Marek Ďaloga, keď v 41. minúte zvýšil na 3:1.
V drese českého tímu nastúpil aj slovenský útočník Andrej Kollár, ktorý si pripísal druhú asistenciu pri góle Stránského do prázdnej brány v závere.
Zugu chýbal opäť Tomáš Tatar, ale švajčiarsky tím spečatil postup do štvrťfinále, hoci na ľade pražskej Sparty prehral 2:3, keďže v prvom zápase osemfinále na domácom klzisku zvíťazil 6:0.
Medzi osem najlepších postúpilo aj fínske Lukko Rauma, ktoré si v odvete poradilo s nórskym Storhamarom 5:2.
Hokejová Liga majstrov - odvety osemfinále:
Sparta Praha - EV Zug 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Góly: 31. Němeček, 36. Hrabík, 53. Pysyk - 50. Kubalík, 54. Petrovič
/prvý zápas: 0:6, postúpil Zug/
Kometa Brno - Lulea Hockey 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Góly: 12. Zbořil, 34. Furch, 41. ĎALOGA, 47. Kos, 60. Stránský (KOLLÁR) - 28. Hedqvist, 46. Liedes, 50. Andreasson
/prvý zápas: 1:6, postúpila Lulea/
Lukko Rauma - Storhamar Hamar 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 10. Intonen, 26. Pon. Westerholm, 42. Jandric, 43. Pat. Westerholm, 58. Ruohomaa - 6. Olsen, 33. Berglund
/prvý zápas: 3:2, postúpilo Lukko/