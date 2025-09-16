Brno valcuje českú extraligu. K jasnej výhre výrazne prispel aj Pospíšil

PRAHA. Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Komety Brno nad Vítkovicami 5:2 v utorňajšom zápase 4. kola českej extraligy.
Pre domácich to bolo už štvrté víťazstvo v sezóne, v ktorej zatiaľ nestratili ani bod. K triumfu Komety prispel jednou asistenciou aj Pospíšilov krajan útočník Andrej Kollár.
Pre Vítkovice to bola prvá prehra v sezóne. Gólom v závere zápasu ju skorigoval slovenský kapitán tímu Marek Hrivík, pre ktorého to bol prvý gól v českej extralige. Asistoval mu pri ňom obranca Samuel Kňažko.
Útočník Maxim Čajkovič prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Litvínova na ľade Liberca 4:2.
Asistenciami sa na ňom podieľali aj obranca František Gajdoš a kapitán Matúš Sukeľ. Pre „chemikov“ to bolo prvé víťazstvo v sezóne.
Brankár Stanislav Škorvánek dosiahol prvé víťazstvo v ročníku, keď 26 zákrokmi pomohol Hradcu Králové k triumfu nad Plzňoi 4:3 po predĺžení.
Slovenský útočník Miloš Roman strelil jediný gól Třinca, ktorý prehral na ľade Mladej Boleslavi 1:2. Asistoval mu krajan Libor Hudáček.
Jediný gól svojho tímu strelil aj slovenský obranca Pardubíc Peter Čerešňák. Jeho tím prehral na ľade Českých Budějovíc 1:4.
V drese domácich si jednu asistenciu pripísal Róbert Lantoši. Pre České Budějovice to bolo tretie víťazstvo za sebou.
Česká extraliga - 4. kolo:
BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 11. Buchtele (Lakatoš, Gewiese), 35. Lakatoš - 5. ROMAN (HUDÁČEK)
Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 30. a 38. Olesen (pri prvom LANTOŠI), 59. Beránek, 60. Ordoš - 20. ČEREŠŇÁK (Gazda)
Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly: 36. Zeman, 50. Lenc (tr. strieľ. - 16. Gut, 22. Holmström (GAJDOŠ), 24. Pištěk (SUKEĽ), 42. ČAJKOVIČ
Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 4:3 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 6. Nenonen, 8. Pour, 45. Perret, 63. Melancon - 14. Petman, 18. Simon, 24. Strnad
/S. Škorvánek (Hradec) odchytal celý zápas, mal 26 zákrokov/
HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
Góly: 19. T. Zohorna (KOLLÁR, POSPÍŠIL), 36. Flek, 48. H. Zohorna, 58. POSPÍŠIL - 44. Řehák, 59. HRIVÍK (KŇAŽKO)
HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Góly: 33. Špaček - 2. Jones, 16. Tomek