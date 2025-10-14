Devils vyhrali, no Nemec bol v úzadí. Z obrancov dostal na ľade najmenší priestor

NEW YORK. Hokejisti New Jersey zvíťazili na ľade Columbusu 3:2 v nočnom zápase zámorskej NHL.
Slovenský obranca Šimon Nemec odohral v ich drese vyše 14 minút, v stretnutí nebodoval a odsedel si menší trest. Pre Devils to bolo druhé víťazstvo po sebe.
Nemec odohral duel v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom. Na ľade strávil celkovo 14:05 minút a spomedzi šestice obrancov tímu bol najmenej vyťažený.
Nemcov čas na ľade postupne klesá
V prostrednej časti hry dostal za stavu 1:2 menší trest za hákovanie, no hostia oslabenia ubránili. Nemec odohral všetky tri zápasy New Jersey v sezóne, no jeho čas na ľade postupne klesá (18:35, 15:01, 14:05).
Devils začali sezónu tromi zápasmi u súperov a vyťažili z nich dve víťazstvá. Nasledujúce dve stretnutia odohrajú v domácom Prudential centre proti finalistom uplynulých dvoch sezón - Floride a Edmontonu.
„Toto je ťažký začiatok sezóny. Najskôr tri zápasy u súperov počas piatich dní, potom dva domáce s veľmi kvalitnými mužstvami. Prichádzame na vlastný ľad so štyrmi bodmi a to je dobré. Samozrejme, že sme chceli šesť, ale berieme aj štyri. Zároveň sme sa poučili v niektorých veciach,“ konštatoval tréner New Jersey Sheldon Keefe podľa nhl.com.
Hráči Columbusu boli strelecky aktívnejší než súper (33:28), no v prvom domácom zápase sezóny nebodovali.
„Je to frustrujúce. Mali sme dnes večer naozaj dobrú príležitosť zvíťaziť, no nezužitkovali sme ju. Musíme vytrvať v tom, čo robíme a nepodľahnúť panike,“ konštatoval tréner Columbusu Dean Evason.
Hráči Philadelphie sa stali prvými premožiteľmi obhajcu Stanleyho pohára z Floridy. Na domácom ľade triumfovali nad „pantermi“ a ukončili ich štvorzápasovú víťaznú sériu.
Pre Flyers to bolo zároveň prvé víťazstvo v sezóne, ktorú začali dvomi prehrami. Bilanciou dva góly a dve asistencie sa na ňom podieľal kapitán Sean Couturier, pre ktorého to boli prvé body v sezóne.
„Len som sa vždy snažil byť pripravený na ďalšiu akciu. Puk mi dnes jednoducho sám prišiel na čepeľ,“ uviedol Couturier.
Nováčik St. Louis zažiaril dvomi gólmi
V zápase Vancouver - St. Louis sa stretli tímy, ktoré začali sezónu bilanciou 1-1. Vylepšili si ju hostia, ktorí triumfovali na ľade Canucks 5:2. Dvomi gólmi zažiaril nováčik Jimmy Snuggerud.
„Myslím si, že dnes to bol náš najlepší hráč,“ povedal kapitán „bluesmanov“ Brayden Schenn.
„Odohrali sme náš najlepší zápas v sezóne. Pomaly sa prispôsobujeme. V druhej polovici duelu proti Calgary sme pridali emócie a hrali sme tvrdšie. Preniesli sme to do dnešného večera. Samozrejme, budeme sa ďalej zlepšovať, ale páčila sa mi naša reakcia na prehru v prvom zápase (s Minnesotou 0:5, pozn.),“ dodal Schenn.
Rakúsky útočník Marco Rossi bol jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch a víťazným gólom rozhodol o triumfe Minnesoty nad Los Angeles 4:3.
Domáci odohrali vydarenú prvú tretinu, po ktorej viedli 3:0 zásluhou troch využitých presiloviek, no Kings v tretej časti vyrovnali. Kalifornčania prehrali tretí zápas zo štyroch.
Chicago vyhralo iba so 14 strelami na bránu
Iba 14 striel na bránku stačilo hráčom Chicaga, aby si proti Utahu pripísali prvé víťazstvo v sezóne. Na domácom ľade triumfovali 3:1 a naplno bodovali prvýkrát po troch prehrách.
Utah začal sezónu trojzápasovým tripom a pred domácou premiérou proti Calgary má na konte dva body.
Víťazný gól Chicaga strelil švédsky útočník Andre Burakovsky, ktorý ideálnym spôsobom oslávil jubilejný 700. zápas v NHL. V 49. minúte využil presilovku, keď nepokrytý pred bránkou využil prihrávku kapitána Nicka Foligna.
„Videl som, ako išli (hráči Utahu) do rohu a ja som sa len snažil nájsť otvorený priestor. Nick ma skvele našiel,“ povedal Burakovsky podľa nhl.com.
NHL - výsledky 14. október:
Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Marčenko, 60. Voronkov (Provorov) - 16. Meier (J. Hughes, Bratt), 32. Mercer (Gricjuk, Palát), 60. Mercer (Hischier, Dillon)
Brankári: Greaves - Allen (41. Markström), strely na bránku: 33:28.
Philadelphia Flyers - Florida Panthers 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly: 9. Foerster (Couturier), 36. Couturier (Konecny, Sanheim), 56. Couturier (Zegras, Drysdale), 58. Brink (Cates, Seeler), 59. Dvorak (Sanheim, Couturier) - 40. Reinhart (Lundell), 51. Bennett (Reinhart, Marchand)
Brankári: Vladař - Tarasov, strely na bránku: 22:26.
Vancouver Canucks - St. Louis Blues 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)
Góly: 26. Sherwood (Räty, Bains), 33. Sherwood - 9. Snuggerud (Suter, Joseph), 23. Schenn (Kyrou, Broberg), 29. Snuggerud (Bučnevič, Schenn), 34. Bjugstad (Walker, Texier), 58. Neighbours
Brankári: Lankinen - Binnington, strely na bránku: 29:35.
Minnesota Wild - Los Angeles Kings 4:3 pp a sn (3:0, 0:0, 0:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Spurgeon (Johansson, Rossi), 17. Kaprizov (Buium, Tarasenko), 17. Boldy (Tarasenko, Eriksson Ek) - 44. Fiala (Armia, Clarke), 47. Byfield (Kkempe, Kopitar), 60. Kempe (Byfield, Doughty)
Brankári: Wallstedt - Kuemper, strely na bránku: 26:34.
Chicago Blackhawks - Utah Mammoth 3:1 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly: 30. Michejev (Dickinson, Donato), 49. Burakovsky (Foligno, Dach), 60. Michejev (Teräväinen) - 42. Peterka (Guenther, Marino)
Brankári: Knight - Vaněček, strely na bránku: 14:23.
