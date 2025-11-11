VIDEO: Nemec prvýkrát v sezóne gólovo udrel. Zariadil predĺženie a patril k hviezdam

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z tímu New Jersey Devils strelil v nočnom zápase NHL svoj prvý gól v prebiehajúcej sezóne.
V 60. minúte ním poslal do predĺženia duel proti New Yorku Islanders, v ktorom domáci napokon prehrali 2:3. Nemec má po 16 zápasoch sezóny na konte deväť kanadských bodov za gól a osem asistencií.
Nemec bol po Lukovi Hughesovi (27:24) druhý najvyťaženejší obranca tímu, keď na ľade strávil celkovo 22:06 min, pričom nastúpil v prvej obrannej dvojici.
VIDEO: Nemcov prvý gól v sezóne
Bol to pre neho najvyšší „icetime“ v prebiehajúcej sezóne.
Zavrel som oči a vystrelil
Väčšiu dôveru trénera získal aj vďaka výpadku dvojice stabilných obrancov Dougieho Hamiltona a Bretta Pesceho. „Cítim sa naozaj dobre. Samozrejme, že ich zranenia sú nepríjemné pre tím, ale pre mňa je lepšie hrať viac minút a snažiť sa hrať svoj hokej.
Musím byť len trpezlivý a pripravený na všetko,“ povedal Nemec v rozhovore pre web Devils.
Tréner Sheldon Keefe mu dal príležitosť aj počas hry bez brankára v závere riadneho hracieho času. Dvadsaťjedenročný Slovák sa dostal k strele bez prípravy po prihrávke Jespera Bratta a päť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času prekonal Iľju Sorokina aj vďaka teču hráča hostí.
„Jednoducho som zavrel oči a vystrelil. V posledných piatich sekundách sa nedá urobiť veľa. Bolo to takmer ako gól v play off, atmosféra v hale bola šialená.
Dúfal som, že zvíťazíme v predĺžení, ale nevyšlo to,“ poznamenal Nemec. O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte útočník Matthew Barzal.
Pre Devils to bol tretí zápas po sebe, v ktorom sa rozhodovalo po riadnom hracom čase, pričom v predošlých dvoch zvíťazili. Bola to ich prvá domáca prehra v sezóne.
Predtým zvíťazili pred vlastnými divákmi v siedmich zápasoch a v tomto ukazovateli sú s 15 bodmi najlepší tím Východnej konferencie.
VIDEO: Barzal rozhodol v predĺžení
Nemec si do štatistík pripísal aj jednu strelu a jeden plusový bod. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V základnej časti NHL to bol celkovo jeho 103. zápas, po ktorom má bilanciu 6 gólov a 32 asistencií.
Najhorším tímom na vlastnom ľade sú hráči New Yorku Rangers, ktorí si negatívnu bilanciu vylepšili prvým domácim víťazstvom v sezóne.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
15
6
3
9
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
16
1
8
9
+1
3.
Martin Fehérváry
Washington
15
1
5
6
+3
4.
Samuel Honzek
Calgary
15
1
2
3
-2
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
6
2
0
2
-1
6.
Erik Černák
Tampa
15
0
2
2
0
Dosiahli ho proti Nashvillu, ktorý zdolali 6:3. Predtým prehrali všetkých sedem duelov v Madison Square Garden. Tromi kanadskými bodmi prispel k triumfu domácich útočník Alexis Lafreniere.
„Konečne cítime sebavedomie. Je to akoby nám z pliec spadol obrovský tlak. Je pekné vidieť našich fanúšikov šťastných a nepočuť bučanie. Naozaj dobrý pocit,“ skonštatoval útočník NY Rangers Artemij Panarin.
Hosťom nestačil na body ani hetrik 20-ročného útočníka Matthewa Wooda, pre ktorého to bol prvý trojgólový zápas v kariére.
Zároveň sa stal prvým nováčikom v prebiehajúcej sezóne, ktorý strelil hetrik. Predators prestrieľali domácich 30:18, tí sa však prezentovali vysokou úspešnosťou streľby (33,33 percenta). Pre Nashville to bola piata prehra po sebe.
VIDEO: Hetrik Wooda
V súboji tímov, ktoré prehrali v predošlých troch zápasoch, zvíťazili hráči Edmontonu nad Columbusom 5:4 po predĺžení.
McDavid strelil dva góly po efektných akciách
Hostia viedli 3:1 aj 4:2, no obranca Jake Walman gólom v oslabení v 60. minúte vyrovnal na 4:4 a v 61. minúte asistoval pri rozhodujúcom góle Jacka Roslovica.
Kapitán domácich Connor McDavid strelil dva góly po efektných individuálnych akciách, Walman si pripísal tri kanadské body za dva góly a asistenciu: „Myslím si, že toto bol pravdepodobne presne ten typ zápasu, ktorý sme potrebovali na to, aby sme sa dostali z tejto malej krízy.
Nebolo to vôbec dokonalé, ale našli sme spôsob ako zvíťaziť. V dnešnom zápase bolo veľa vecí, ktoré sa nám páčili,“ poznamenal Walman podľa nhl.com. „Domácim sme dovolili niekoľko útočných výpadov, ktoré využili.
Áno, spravili sme nejaké chyby, ale myslím si, že ideme správnym smerom,“ povedal tréner Columbusu Dean Evason.
VIDEO: Roslovic sa presadil po 56 sekundách predĺženia
Hráči Floridy zvíťazili na ľade Vegas 3:2. V drese hostí sa gólovo presadil aj útočník Brad Marchand, ktorý skóroval v piatom zápase po sebe a svoju bodovú sériu natiahol na osem zápasov. „Je to výnimočný hráč a veľmi konzistentný.
Má veľmi šikovné ruky. Keď ste proti nemu hrali niekoľko rokov ako súper, tak ste si všimli jeho kvality, no keď ho máte v tíme, tak vidíte jeho výnimočnosť nielen v zápasoch, ale aj na tréningoch,“ povedal o Marchandovi tréner Floridy Paul Maurice.
Pre Golden Knights to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich domácich zápasov, pričom v minulosti bolo práve domáce prostredie ich silná stránka. Celkovo prehrali šesť zápasov z predošlých ôsmich.
V súboji víťazov Stanleyho pohára z uplynulých troch rokov dokázali znížiť na 1:2 aj 2:3, no viac im už hostia nedovolili. „Sme veľmi odolný tím. Počas nedávnych sezón sme mali veľa zápasov, do ktorých sme sa dokázali vrátiť, hoci sme prehrávali aj o dva alebo tri góly.
Keď však hráte proti veľmi dobrým tímom, zaplatíte za to cenu,“ konštatoval tréner Vegas Bruce Cassidy.
NHL - výsledky, 11. november:
New Jersey Devils - New York Islanders 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 3. Meier (Bratt, L. Hughes), 60. Nemec (Bratt, Meier) - 27. Horvat (Palmieri), 58. Palmieri (Schaefer, Horvat), 62. Barzal (Drouin, Pulock).
Brankári: Markström - Sorokin, strely na bránku: 35:25.
New York Rangers - Nashville Predators 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Góly: 11. Zibanejad (Fox, Gavrikov), 19. Gavrikov (Trocheck, Fox), 22. Lafreniere (Perreault, Trocheck), 28. Panarin (Lafreniere, Vaakanainen), 40. Cuylle (Laba, Lafreniere), 54. Lafreniere) - 17. Wood (Bunting, Skjei), 53. Wood (Evangelista, Haula), 60. Wood (Forsberg, O´Reilly).
Brankári: Šesťorkin - Saros (41. Annunen), strely na bránku: 18:30.
Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 5:4 po predĺžení (1:1, 0:2, 3:1)
Góly: 18. Walman (Podkolzin, Roslovic), 41. McDavid (Ekholm), 54. McDavid (Bouchard), 60. Walman, 61. Roslovic (Walman) - 12. Provorov (Severson, Fantilli), 22. Monahan (Johnson, Jenner), 39. Jenner (Fabbro, Werenski), 45. Fantilli (Marčenko).
Brankári: Skinner - Greaves, strely na bránku: 24:19.
Vegas Golden Knights - Florida Panthers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Góly: 42. Hertl (Theodore), 50. Barbašov (McNabb, Marner) - 15. Boqvist (Sebrango, Petry), 31. Marchand (Forsling, Sebrango), 45. Reinhart (Jones, Marchand).
Brankári: Lindbom - Bobrovskij, strely na bránku: 32:20.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: