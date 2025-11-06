Českí hokejisti sa zmohli len na jeden gól. Švajčiari uspeli v Škandinávii

TAMPERE. Hokejistom Fínska nevyšiel vstup do domáceho turnaja Euro Hockey Tour.
Vo svojom úvodnom stretnutí na Fínskych hrách v Tampere podľahli Švajčiarom 1:3.
V druhom štvrtkovom zápase obhajcovia celkového prvenstva v EHT Česi prehrali v Ängelholme s domácimi Švédmi rovnako 1:3.
Fínske hry - turnaj EHT:
Švajčiarsko - Fínsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Góly: 48. Jäger, 52. Biasca, 60. Bertschy - 58. Innala
Švédsko - Česko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly: 34. Ryfors, 42. Sylvegard, 56. Brännström - 45. Lauko
Tabuľka Euro Hockey Tour
Poradie
Krajina
Zápasy
Výhry
Výhry po predĺžení
Prehry po predĺžení
Prehry
Skóre
Body
1.
Švédsko
1
1
0
0
0
3:1
3
1.
Švajčiarsko
1
1
0
0
0
3:1
3
3.
Fínsko
1
0
0
0
1
1:3
0
3.
Česko
1
0
0
0
1
1:3
0