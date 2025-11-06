Českí hokejisti sa zmohli len na jeden gól. Švajčiari uspeli v Škandinávii

Fotka zo zápasu Švédsko - Česko.
Fotka zo zápasu Švédsko - Česko. (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|6. nov 2025 o 21:45
Domáci ľad využili hokejisti Švédska.

TAMPERE. Hokejistom Fínska nevyšiel vstup do domáceho turnaja Euro Hockey Tour.

Vo svojom úvodnom stretnutí na Fínskych hrách v Tampere podľahli Švajčiarom 1:3.

V druhom štvrtkovom zápase obhajcovia celkového prvenstva v EHT Česi prehrali v Ängelholme s domácimi Švédmi rovnako 1:3.

Fínske hry - turnaj EHT:

Švajčiarsko - Fínsko 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Góly: 48. Jäger, 52. Biasca, 60. Bertschy - 58. Innala

Švédsko - Česko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Góly: 34. Ryfors, 42. Sylvegard, 56. Brännström - 45. Lauko

Tabuľka Euro Hockey Tour

Poradie

Krajina

Zápasy

Výhry

Výhry po predĺžení

Prehry po predĺžení

Prehry

Skóre

Body

1.

Švédsko

1

1

0

0

0

3:1

3

1.

Švajčiarsko

1

1

0

0

0

3:1

3

3.

Fínsko

1

0

0

0

1

1:3

0

3.

Česko

1

0

0

0

1

1:3

0

