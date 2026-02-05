Osemnástka odštartovala domáci turnaj vo veľkom štýle. Nemcom dala šesť gólov

Slovenskí hokejisti do 18 rokov víťazne vstúpili do Turnaja Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch. Vo svojom úvodnom zápase zdolali vo štvrtok rovesníkov z Nemecka jednoznačne 6:2.
Mladí Slováci rozhodli o svojom víťazstve v druhej tretine, ktorú ovládli pomerom 4:1. Dvoma gólmi sa na výhre SR podieľal Samuel Karšay.
Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú v piatok s Nórskom (17.00 h) a v sobotu s Lotyšskom (15.00).
Turnaj Vladimíra Dzurillu 2026:
Slovensko - Nemecko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Góly: 15. Šimko (Šromovský, Válek), 23. Šramatý (Selič), 36. Karšay (Tóth), 37. Karšay (Válek, Botka), 40. Rezničák, 55. Matta (Šromovský, Válek) – 18. Hickmann (Kettler, Gerhofer), 25. Kuhn
Rozhodovali: Stano, Crman - Durmis, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0.
Zostava SR 18: Hrenák – Botka, Floriš, Požgay, Tóth, Dedík, Bereš, Syrný – Rezničák, Šimko, Šromovský – Kizák, Repka, Brath – Karšay, Válek, Melicherík – Matta, Šramatý, Selič – Plančár