Osemnástka odštartovala domáci turnaj vo veľkom štýle. Nemcom dala šesť gólov

Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov.
Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. feb 2026 o 19:10
ShareTweet0

Na turnaji vyzvú Slováci aj Nórsko a Lotyšsko.

Slovenskí hokejisti do 18 rokov víťazne vstúpili do Turnaja Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch. Vo svojom úvodnom zápase zdolali vo štvrtok rovesníkov z Nemecka jednoznačne 6:2.

Mladí Slováci rozhodli o svojom víťazstve v druhej tretine, ktorú ovládli pomerom 4:1. Dvoma gólmi sa na výhre SR podieľal Samuel Karšay.

Zverenci trénera Martina Dendisa sa na podujatí ešte stretnú v piatok s Nórskom (17.00 h) a v sobotu s Lotyšskom (15.00).

Turnaj Vladimíra Dzurillu 2026:

Slovensko - Nemecko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Góly: 15. Šimko (Šromovský, Válek), 23. Šramatý (Selič), 36. Karšay (Tóth), 37. Karšay (Válek, Botka), 40. Rezničák, 55. Matta (Šromovský, Válek) – 18. Hickmann (Kettler, Gerhofer), 25. Kuhn

Rozhodovali: Stano, Crman - Durmis, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0.

Zostava SR 18: Hrenák – Botka, Floriš, Požgay, Tóth, Dedík, Bereš, Syrný – Rezničák, Šimko, Šromovský – Kizák, Repka, Brath – Karšay, Válek, Melicherík – Matta, Šramatý, Selič – Plančár

Lotyšsko - Nórsko 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Reprezentácie

    Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov.
    Tréner Slovenska Martin Dendis počas prípravného zápasu hráčov do 18 rokov.
    Osemnástka odštartovala domáci turnaj vo veľkom štýle. Nemcom dala šesť gólov
    dnes 19:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Osemnástka odštartovala domáci turnaj vo veľkom štýle. Nemcom dala šesť gólov