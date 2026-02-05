ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, Turnaj Vlada Dzurillu hráčov do 18 rokov LIVE

Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú prvý zápas na domácom Turnaji Vlada Dzurillu, ich súperom je Nemecko.
Duel sa odohrá v Piešťanoch, úvodné buly je naplánované na 17:00. V televízii stretnutie odvysielal JOJ Šport.
Turnaj Vlada Dzurillu (U18) 2025/2026
05.02.2026 o 17:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prehľad
Rozhodca: Stano, Crman – Durmis, Konc.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu Turnaja Vlada Dzurillu U18 medzi Slovenskom a Nemeckom.
Slovenská U18 pôsobí v Slovenskej hokejovej ligy, no z 20 zápasov nedokázala v tejto sezóne vyhrať ani jeden. Na medzinárodnej scéne sa naposledy predstavila v závere roka keď prehrala práve so svojim dnešným súperom 3:5. Minulý rok tu na tomto turnaji skončila na druhom mieste.
Nominácia Slovenska na tento turnaj:
Brankári:
Denis Čelko, HC Oceláři Třinec
Samuel Hrenák, HK Dukla Trenčín
Obrancovia:
Matej Bereš, HC Slovan Bratislava
Oliver Botka, HK Nitra
Tomáš Dedík, HOBA Bratislava/BARANI Banská Bystrica
Jakub Floriš, Lukko
Marko Požgay, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Jakub Syrný, HK Dukla Trenčín
Denis Tóth, HK Rysy Spišská Nová Ves
Útočníci:
Sebastián Brath, MMHK Nitra/HK Trnava
Michal Jakubec, HK Dukla Trenčín
Samuel Karšay, HK Spartak Dubnica/HK Dukla Trenčín
Samuel Kizák, HK Dukla Michalovce-mládež
Ivan Matta, HK Dukla Michalovce-mládež
Max Melicherík, Tappara
Michal Plančár, SaiPa
Šimon Potočka, HC Slovan BA/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
René Oliviér Repka, HC Košice
Kristian Rezničák, HK Dukla Trenčín
Maxim Šimko, HK Nitra/HC Nové Zámky
Samuel Šramatý, HC Slovan BA-mládež/HO HAMIKOVO Hamuliakovo
Tomáš Šromovský, HK Dukla Trenčín
Ondrej Tariška , HK Levice/HC Košice
Matúš Válek, HC Dynamo Pardubice
Nemecká U18 sa naposledy predstavila v závere roka keď podľahla Švajčiarsku 2:3 po predĺžení. Minulý rok tu na tomto turnaji skončila posledná.
Tieto tímy sa naposledy stretli v spomínanom zápase v závere roka a z víťazstva 5:3 sa tešilo Nemecko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.