VIDEO: Čoskoro prekoná Bondru. Tavares dosiahol veľký miľník, no oslavy sa nekonali

NHL - 30. október
Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Góly: 7. Sillinger (Coyle, Olivier), 12. Werenski (Coyle, Olivier), 29. Provorov (Voronkov, Marčenko), 34. Sillinger (Coyle, Werenski), 37. Fabbro (Olivier, Sillinger), 48. Olivier (Coyle) – 23. Blais (McCabe, Lorentz), 56. Tavares (Knies, Robertson), 59. Robertson (Domi, Blais)
Brankári: Merzļikins - Primeau, strely na bránku: 24:36
NEW YORK. Kanadský hokejový útočník John Tavares zaznamenal v noci na štvrtok svoj 500. gól v základnej časti NHL, jeho Toronto však prehralo na ľade Columbusu 3:6.
Domáci dosiahli tretie víťazstvo za sebou. Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).
Tridsaťpäťročný Tavares dosiahol míľnik v 56. minúte za jednoznačného stavu 1:6 z pohľadu jeho tímu.
Aj preto mal po zápase iba tlmenú radosť: „Hokej hráme pre to, aby sme vyhrali ako tím a všetko je to o tímovom úspechu. Takže je jasné, že by som chcel, aby to malo väčší vplyv na zápas.
Ale určite si to v nasledujúcich dňoch uvedomím a ocením viac. Samozrejme, vložil som veľa úsilia, aby som tento míľnik dosiahol a pomohla mi k tomu podpora od mnohých ľudí, najmä od spoluhráčov, trénerov a rodiny. Takže ďakujem.“
Zo slovenských hráčov je na tom najlepšie Marián Hossa, ktorý nastrieľal 525 gólov, nasleduje Peter Bondra s 503 zásahmi. slovenský rodák Stan Mikita ich dosiahol 541.
V 1194 zápasoch základnej časti za Maple Leafs a New York Islanders si Tavares pripísal celkovo 1128 bodov (500+628). Jeho prínos pre tím vyzdvihol aj kapitán Auston Matthews:
„Je úžasné čo dosiahol. Nemám dostatok slov, aby som nimi vyjadril to, aký je skvelý človek, spoluhráč a profesionál. Patrí k najpracovitejším hráčom a stará sa o seba všetkými možnými spôsobmi.“
Blue Jackets potvrdili formu z predchádzajúcich duelov, uspeli v piatom z uplynulých šiestich. Už po prvej tretine viedli domáci 2:0, v druhej pridali ďalšie tri góly.
„Keď sa nám podarí sa rozbehnúť, je ťažké nás zastaviť. Ak nám tímy dajú čas a priestor, vieme to využiť,“ tvrdí Sillinger, ktorý si pripísal svoje prvé dva presné zásahy v ročníku.
Formácia Coyle, Olivier a Sillinger sa postarala spolu o 11 kanadských bodov. Coyle sa stal tretím hráčom v histórii klubu so štyrmi primárnymi asistenciami v jednom zápase a pridal sa tak k Artemijovi Panarinovi (päť v decembri 2017) a Scottovi Hartnellovi (štyri v októbri 2014).
