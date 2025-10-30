VIDEO: Čoskoro prekoná Bondru. Tavares dosiahol veľký miľník, no oslavy sa nekonali

John Tavares (vľavo) v zápase s Columbusom.
Sportnet, TASR|30. okt 2025 o 07:14
Toronto utrpelo vysokú prehru.

NHL - 30. október

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Góly: 7. Sillinger (Coyle, Olivier), 12. Werenski (Coyle, Olivier), 29. Provorov (Voronkov, Marčenko), 34. Sillinger (Coyle, Werenski), 37. Fabbro (Olivier, Sillinger), 48. Olivier (Coyle) – 23. Blais (McCabe, Lorentz), 56. Tavares (Knies, Robertson), 59. Robertson (Domi, Blais)

Brankári: Merzļikins - Primeau, strely na bránku: 24:36

NEW YORK. Kanadský hokejový útočník John Tavares zaznamenal v noci na štvrtok svoj 500. gól v základnej časti NHL, jeho Toronto však prehralo na ľade Columbusu 3:6.

Domáci dosiahli tretie víťazstvo za sebou. Cole Sillinger k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a jeho spoluhráč Mathieu Olivier si pripísal štyri body (1+3), rovnako ako Charlie Coyle (0+4).

Tridsaťpäťročný Tavares dosiahol míľnik v 56. minúte za jednoznačného stavu 1:6 z pohľadu jeho tímu.

Aj preto mal po zápase iba tlmenú radosť: „Hokej hráme pre to, aby sme vyhrali ako tím a všetko je to o tímovom úspechu. Takže je jasné, že by som chcel, aby to malo väčší vplyv na zápas.

Ale určite si to v nasledujúcich dňoch uvedomím a ocením viac. Samozrejme, vložil som veľa úsilia, aby som tento míľnik dosiahol a pomohla mi k tomu podpora od mnohých ľudí, najmä od spoluhráčov, trénerov a rodiny. Takže ďakujem.“

Zo slovenských hráčov je na tom najlepšie Marián Hossa, ktorý nastrieľal 525 gólov, nasleduje Peter Bondra s 503 zásahmi. slovenský rodák Stan Mikita ich dosiahol 541.

V 1194 zápasoch základnej časti za Maple Leafs a New York Islanders si Tavares pripísal celkovo 1128 bodov (500+628). Jeho prínos pre tím vyzdvihol aj kapitán Auston Matthews:

„Je úžasné čo dosiahol. Nemám dostatok slov, aby som nimi vyjadril to, aký je skvelý človek, spoluhráč a profesionál. Patrí k najpracovitejším hráčom a stará sa o seba všetkými možnými spôsobmi.“

Blue Jackets potvrdili formu z predchádzajúcich duelov, uspeli v piatom z uplynulých šiestich. Už po prvej tretine viedli domáci 2:0, v druhej pridali ďalšie tri góly.

„Keď sa nám podarí sa rozbehnúť, je ťažké nás zastaviť. Ak nám tímy dajú čas a priestor, vieme to využiť,“ tvrdí Sillinger, ktorý si pripísal svoje prvé dva presné zásahy v ročníku.

Formácia Coyle, Olivier a Sillinger sa postarala spolu o 11 kanadských bodov. Coyle sa stal tretím hráčom v histórii klubu so štyrmi primárnymi asistenciami v jednom zápase a pridal sa tak k Artemijovi Panarinovi (päť v decembri 2017) a Scottovi Hartnellovi (štyri v októbri 2014).

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

