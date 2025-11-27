VIDEO: Súper to odhadol veľmi presne. Slafkovskému neuznali dôležitý gól

Mohol byť dôležitým mužom zápasu, nakoniec bol smoliarom.
Juraj Slafkovský v noci na štvrtok skóroval do siete Utahu a vyrovnal na prebežných 3:3, no jeho presný zásah rozhodcovia neuznali.
Canadiens sa vyrovnania dočkali o niekoľko sekúnd neskôr zásluhou strely kapitána Nicka Suzukiho. O výhre 4:3 Montrealu nakoniec rozhodol Ivan Demidov.
Montreal dostal v úvode tretej tretiny za stavu 2:3 presilovú hru po tom, ako bol faulovaný práve Slafkovský.
Kombinácia prvej presilovky zafungovala. Hutson si vymenil puk s Bolducom a poslal presnú prihrávku na hokejku Slováka. Slafkovský strelil siedmy gól sezóny.
VIDEO: Slafkovského neuznaný gól na 3:3
Súper si však vzal pri akcii tzv. coach challenge (trénerskú výzvu) na ofsajd a uspel. Slafkovský sa tak radoval zbytočne.
Dokonca sa mohol aj hnevať sám na seba, pretože sám spôsobil ofsajd, do pásma vošiel skôr ako Suzuki s pukom.
Na výhre Canadiens sa až tromi bodmi podieľali Suzuki a Zach Bolduc. Prvý menovený mal bilanciu 2+1, druhý 1+2.
