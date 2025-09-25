VIDEO: Chromiak pekným gólom nasmeroval Kings k víťazstvu, bodovaj aj Pospíšil

NEW YORK. Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil gól v nočnom prípravnom zápase v zámorskej NHL.
Presadil sa v 19. minúte v drese Los Angeles proti Anaheimu, keď otvoril skóre z protiútoku.
Jeho zásah bol napokon víťazný, keďže Kings zvíťazili 3:0. Chromiak odohral 13 minút a 34 sekúnd, počas ktorých zaknihoval aj plusový bod a dve strely na bránu.
Slovenskú stopu mal aj zápas Vancouver - Calgary, domáci zvíťazili 3:1. V drese "plamenňov" si prihrávku pripísal Martin Pospíšil, keď v presilovej hre posunul puk na zakončujúceho Connora Zaryho.
VIDEO: Gól Calgary s asistenciou Pospíšila
Jeho spoluhráč Samuel Honzek Honzek nebodoval, pripísal si iba jednu mínusku a strelu na bránu.
V zostave Columbusu v zápase proti Pittsburghu chýbal obranca Christián Jaroš, ktorý asistoval partnerke po pôrode.
NHL - prípravné zápasy, 25. september: