Hrivík okorenil debut v českom klube gólom. Jeho tím však proti Banskej Bystrici neuspel

ZVOLEN. Hokejisti Banskej Bystrice úspešne vstúpili do 27. ročníka Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene.
V úvodnom zápase turnaja zvíťazili nad HC Vítkovice Ridera 5:3. Debut v tíme českého extraligistu absolvoval slovenský útočník Marek Hrivík a v 42. minúte gólom v presilovke upravil na priebežných 2:3.
Jeho krajan Samuel Kňažko nefiguroval v zostave Vítkovíc.
Memoriál Pavla Zábojníka, 1. deň:
HC Vítkovice Ridera - HC MONACObet Banská Bystrica 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Góly: 8. Přibyl (Brůna, Hauser), 43. Hrivík (Nellis), 53. Zdráhal - 27. Faith (Turnbull), 35. Turnbull (Lucas, Myklucha), 36. M. Valach (Šoltés, Kukuča), 47. Myklucha (Faith), 56. Šoltés (Galipeau)
Vítkovice: Klimeš - Freibergs, Brůna, Port, Leahy, Zbořil, Auvitu - Hrivík, Nellis, M. Kalus - Hauser, Přibyl, Fasner - Zdráhal, Hanzl, Řehák - Glas, Maciaš
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Michalčin, Zeleňák, Macejko, Žabka, Čajkovič - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Jasenec, Šoltés - M. Valach, Zigo, Kabáč - Gron, Ondrušek, Matoušek