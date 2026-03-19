Kelemen prispel gólom k šialenej prestrelke. Plzeň dokázala vyrovnať sériu

Miloš Kelemen v drese Pardubíc. (Autor: Facebook / HC Dynamo Pardubice)
TASR|19. mar 2026 o 21:09
Pardubice vedú nad majstrom už 2:0 na zápasy.

Slovenský hokejista Miloš Kelemen sa gólovo presadil aj v druhom zápase štvrťfinále play off českej extraligy.

Po utorňajšom góle do siete Komety Brno (5:1) skóroval v drese Pardubíc aj v stredu a prispel tak k víťazstvu 8:4.

V sérii hranej na štyri víťazné stretnutia sa Dynamo ujalo vedenia 2:0.

Sparta Praha po víťazstve v prvom zápase tentoraz neuspela a na ľade Škody Plzeň prehrala 0:2. Stav série je tak vyrovnaný 1:1.

Česká extraliga - 2. zápasy štvrťfinále play-off

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 8:4 (1:0, 3:3, 4:1)

Góly: 40., 41. a 46. Sedlák, 3. Vondráček, 22. Kousal, 35. Dvořák, 46. Kelemen, 56. Gazda – 28. Zbořil, 29. Š. Stránský (Kollár), 31. Zohorna, 58. Flek

/stav série: 2:0/

HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 30. Měchura, 38. Rohlík

/stav série: 1:1/

Česká hokejová extraliga

