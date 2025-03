VIDEO: Pospíšil asistoval na víťazný gól a utvoril si rekord, Nemec odohral takmer 20 minút

Devils nezvládli záver

Devils dokázali na ľade Dallasu vyrovnať z 1:3 na 3:3, no napokon prehrali ešte v riadnom hracom čase.

Obranca Thomas Harley rozhodol o triumfe "hviezd" gólom tri sekundy pred koncom tretej tretiny.

"Dnes nám chýbalo povedomie o dianí na ľade a spôsob, akým sme zvládali situácie. Inkasovali sme gól hneď na začiatku zápasu, potom sme nezvládli koniec druhej tretiny.

Dostali sme trest za vystrelenie puku do hľadiska, potom aj ďalší a bol z toho gól v oslabení o dvoch hráčov. No a potom ten záver zápasu.

Keď zostáva do konca tretiny 20 sekúnd, tak to jednoducho musíte zvládnu. Ak to nezvládnete, tak si zaslúžite prehrať," povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe.