VIDEO: Zápas ako na horskej dráhe. Slafkovský najskôr asistoval, strelil gól, potom dostal osobný trest

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v noci na stredu v NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Bostonu 6:2.
V akcii bol aj obranca Martin Fehérváry, ktorého Washington podľahol New Yorku Rangers 3:7.
Calgary bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka podľahlo domácemu Edmontonu 1:5.
Hetrikom sa v drese Oilers zaskvel Leon Draisaitl, Connor McDavid si pripísal päť asistencií.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Canadiens rozhodli o svojom triumfe v záverečnej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Slafkovský asistoval v 51. minúte v presilovke o dvoch hráčov pri góle Nicka Suzukiho, keď po jeho dobrej práci pred súperovou bránkou kapitán Montrealu zblízka dorazil puk do siete.
Jedenásty gól sezóny
O dve minúty neskôr strelil svoj 11. gól sezóny a uzavrel skóre stretnutia. Lane Hutson ho našiel v útočnom pásme krížnou prihrávkou a slovenský útočník strelou z prvej z priestoru kruhu na buly prekonal Jeremyho Swaymana v bránke Bruins.
Slafkovský si okrem dvoch kanadských bodov pripísal počas 18:19 minút na ľade aj jednu plusku, dve strely na bránku, dva bodyčeky a dokopy 16 trestných minút – dve za nedovolené bránenie, dve za hrubosť a v závere dve za držanie a 10-minútový osobný trest za nešportové správanie sa po šarvátke s Nikitom Zadorovom.
Dvadsaťjedenročný slovenský krídelník má po 37 zápasoch sezóny na konte 25 bodov (11+14).
Obrancovia Hutson a Noah Dobson sa na výhre podieľali zhodne tromi asistenciami, okrem Slafkovského mali bilanciu 1+1 aj Suzuki a Ivan Demidov.
Ruský útočník nazbieral už 30 bodov v 36 zápasoch, podarilo sa mu to spomedzi nováčikov najrýchlejšie v sezóne v klubovej histórii od Gilberta Dionnea z ročníka 1991/93 (33 duelov).
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
37
11
14
25
+4
2.
Šimon Nemec
New Jersey
31
7
11
18
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
37
3
8
11
+12
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
28
5
2
7
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Montreal sa posúva
Svoj prvý zápas po výmene z Los Angeles odohral za Canadiens skúsený center Phillip Danault. „Habs“ sa darí, v uplynulých štyroch strenutiach získali sedem z možných ôsmich bodov.
V tabuľke Atlantickej divízie sa posunuli na druhé miesto, na lídra z Detroitu strácajú len dva body.
„Je to skvelý pocit. Presne takýmto spôsobom sme sa chceli rozlúčiť pred vianočnou prestávkou. Tretia tretina bola z našej strany veľkolepá, strelili sme dôležité presilovkové góly a neprestávali do nich búšiť až do konca,“ spokojne konštatoval Suzuki.
Brankár Jacob Fowler prispel k víťazstvu 26 úspešnými zákrokmi a pripísal si tretiu výhru v piatich štartoch vo svojej nováčikovskej sezóne.
„Cítim, že začínam naberať väčšie sebavedomie. V tomto tíme panuje veľká sebadôvera, sme hrdí na náš dnešný výkon,“ povedal Fowler pre nhl.com.
Hrozivý záver Washingtonu
Washington s Martinom Fehérvárym prehral doma s NY Rangers 3:7, hoci viedol po druhej tretine 3:2.
V záverečnej časti však Capitals „vybuchli“ a inkasovali päť gólov. V drese „jazdcov“ zaznamenali Vincent Trocheck a Taylor Raddysh po dva góly a po asistencii, Will Cuylle mal bilanciu 1+2.
„Caps“ prehrali tretí zápas za sebou a šiesty z uplynulých siedmich. Fehérváry odohral 21:21 min., zapísal si tri zblokované strely a jeden bodyček.
New Jersey bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca prehralo na ľade New Yorku Islanders 1:2.
Toronto zdolalo Pittsburgh 6:3 aj vďaka dvom gólom a dvom asistenciám Williama Nylandera.
NHL - streda, 24. december:
Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Góly: 10. Nylander, 14. Maccelli (Nylander, Myers), 28. Lorentz, 52. Domi (Ekman-Larsson, Nylander), 58. McMann (Domi), 59. Nylander (Tavares, Knies) - 10. Rust (Crosby, Letang), 32. McGroarty, 41. Mantha (Wotherspoon, Brazeau)
Brankári: Woll - Skinner, strely na bránku: 31:32
Detroit Red Wings – Dallas Stars 4:3 pp (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)
Góly: 10. van Riemsdyk (Rasmussen, Edvinsson), 44. Finnie (Raymond, Seider), 56. Larkin (van Riemsdyk, Raymond), 61. Larkin (Seider, Raymond) – 31. Hintz (Rantanen, Robertson), 40. Benn (Duchene, Hryckowian), 52. Johnston (Heiskanen, Rantanen)
Brankári: Gibson - DeSmith, strely na bránku: 25:22
Washington Capitals – New York Rangers 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
Góly: 21. Carlson (Protas, Leonard), 29. Strome (McMichael, Leonard), 33. Protas (Milano, Lapierre) – 15. Raddysh (Brodzinski, Schneider), 32. Cuylle (Zibanejad, Trocheck), 49. Raddysh, 50. Lafreniere (Panarin, Morrow), 54. Trocheck (Brodzinski, Perreault), 58. Panarin (Zibanejad, Lafreniere), 59. Trocheck (Cuylle, Raddysh)
Brankári: Thompson - Šesťorkin, strely na bránku: 32:21
Boston Bruins – Montreal Canadiens 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Góly: 13. Chusnutdinov (Lohrei), 20. Steeves (Pastrňák, Arvidsson) - 12. Blais (Hutson, Dobson), 22. Demidov, 48. Bolduc (Suzuki, Hutson), 49. Caufield (Dobson, Demidov), 51. Suzuki (Slafkovský, Dobson), 53. Slafkovský (Hutson)
Brankári: Swayman - Fowler, strely na bránku: 28:29
Ottawa Senators – Buffalo Sabres 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 18. Greig (Giroux), 30. Stützle (Batherson, Cozens) – 16. Byram (Greenway, Dunne), 27. Östlund (Byram, Tuch), 61. Byram (McLeod, Samuelsson)
Brankári: Ullmark - Lyon, strely na bránku: 26:25
New York Islanders – New Jersey Devils 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 33. Holmström, 59. Pelech (Lee, Holmström) – 16. Pesce (Hischier, Mercer)
Brankári: Rittich - Markström, strely na bránku: 25:31
Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Góly: 5. Robinson (Aho, Nyström), 22. Svečnikov (Staal) – 44. Mikkola (Luostarinen, Reinhart), 47. Kunin (Gregor, Ekblad), 47. Lundell (Reinhart, Luostarinen), 50. Bennett (Greer, Ekblad), 56. Jones (Reinhart, Marchand)
Brankári: Andersen - Bobrovskij, strely na bránku: 19:22
Minnesota Wild – Nashville Predators 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 7. Faber (Hughes, Sturm), 21. Eriksson Ek (Johansson, Kaprizov) – 15. O'Reilly (Evangelista, Stamkos), 18. Josi (O'Reilly, Forsberg), 61. Stamkos (Haula, Blankenburg)
Brankári: Gustavsson - Saros, strely na bránku: 32:29
Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 39. Donato (Grzelcyk, Levšunov) – 11. Konecny (Zegras, Couturier), 32. Cates (Konecny, Drysdale), 58. Grundström (Couturier, Ristolainen)
Brankári: Knight - Ersson, strely na bránku: 21:26
Colorado Avalanche – Utah Mammoth 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 28. Girard
Brankári: Wedgewood - Vaněček, strely na bránku: 26:32
Edmonton Oilers – Calgary Flames 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly: 7. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 20. Draisaitl (Hyman, McDavid), 22. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 32. Hyman (McDavid), 46. Draisaitl (Hyman, McDavid) - 16. Weegar (Backlund)
Brankári: Ingram - Wolf, strely na bránku: 39:19
Los Angeles Kings – Seattle Kraken 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Góly: 37. Fiala, 49. Kuzmenko (Clarke, Doughty) – 22. Eberle (Beniers, Stephenson), 28. Gaudreau (Tolvanen, Mahura), 37. Meyers (Oleksiak)
Brankári: Copley - Daccord, strely na bránku: 37:28
Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)
Góly: 2. Howden (Bowman, Smith), 9. Marner (Hanifin, Dorofejev), 12. Sissons (Kolesar, Saad), 15. Hertl (Dorofejev), 19. Stone (Barbašov, Korczak), 39. Smith (Korczak, Bowman), 46. Marner (Stone, Barbašov) – 27. Celebrini (Toffoli), 49. Graf (Toffoli, Wennberg)
Brankári: Hart - Askarov (15. Nedeljkovic), strely na bránku: 26:23
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: