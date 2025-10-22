VIDEO: Slováci rozdávali prihrávky. Bodové konto si zveľadili Fehérváry aj Nemec

MONTREAL. Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4:1 v nočnom zápase NHL.
Sekundárnu gólovú prihrávku si pripísal aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktoré zvíťazilo na ľade Toronta 5:2. Devils dosiahli piaty triumf v rade.
Nemec sa podieľal na góle útočníka Jacka Hughesa, ktorý v 37. minúte zvýšil na priebežných 4:2 pre New Jersey.
V závere zápasu napokon gólom do prázdnej bránky spečatil triumf „diablov“ a aj svoj hetrik. Nemec odohral 15:07 min., po šiestom zápase v sezóne má bilanciu 0+3.
Fehérváry asistoval pri góle mladíka Ryana Leonarda, ktorý v 21. minúte poslal Washington do vedenia 2:0. Keďže hostia sa neskôr presadili iba raz, tento gól sa ukázal ako víťazný.
Slovenský obranca odohral 21:47 min., počas ktorých trikrát vystrelil na bránku. Po siedmich odohratých zápasoch má bilanciu gól a tri asistencie.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Martin Fehérváry
Washington
7
1
3
4
+1
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
7
3
0
3
+2
3.
Šimon Nemec
New Jersey
6
0
3
3
-2
4.
Erik Černák
Tampa
6
0
1
1
-3
5.
Samuel Honzek
Calgary
5
0
0
0
-4
Duel New York Islanders - San Jose priniesol konfrontáciu jednotiek uplynulých dvoch draftov. Lepšie vyznel pre domáceho obrancu Matthewa Schaefera, ktorý získal dva kanadské body (1+1) a tešil sa z víťazstva 4:3.
Útočník „žralokov“ Macklin Celebrini gólom v tretej tretine uzavrel skóre zápasu. Sharks prehrali všetkých šesť zápasov doterajšieho priebehu sezóny, z toho štyrikrát v riadnom hracom čase.
McDavid s prvým gólom
Kapitán Edmontonu Connor McDavid strelil na ľade Ottawy (3:2 pp) svoj prvý gól v sezóne. V 17. minúte v presilovke otvoril skóre a hoci Senators v úvode tretej tretiny vyrovnali z 0:2 na 2:2, napokon sa z triumfu po predĺžení tešili Oilers.
Rozhodol o ňom obranca Jake Walman, pre ktorého to bol prvý zápas v sezóne. Ottawa prehrala piaty duel zo siedmich, Edmonton zvíťazil prvýkrát po troch prehrách.
Vancouver prehral v Pittsburghu 1:5. Canucks síce viedli od 2. minúty 1:0, no napokon si pripísali prvú prehru po troch víťazstvách.
Rozbehnutí Penguins dosiahli piate víťazstvo v sezóne. Gólom sa na ňom podieľal kapitán Sidney Crosby, ktorý sa v súčte kanadských bodov v základnej časti a play off (1896) dostal na čelo klubových štatistík pred Maria Lemieuxa.
Emotívny návrat Marchanda
Zápas Boston - Florida (3:4) priniesol konfrontáciu tímov, ktoré prehrali štyri zápasy za sebou, ale aj návrat Brada Marchanda do prostredia, v ktorom strávil dlhých 16 sezón. Skúsený veterán sa prezentoval dvomi asistenciami.
Klub ho privítal spomienkovým videom na informačnej kocke a počas aplauzu divákov sa neubránil slzám. Piatu prehru v sérii si napokon pripísal domáci Boston. O triumfe Floridy rozhodol útočník Carter Verhaeghe gólom v 60. minúte.
VIDEO: Boston privítal Brada Marchanda
Columbus triumfoval na ľade Dallasu 5:1 a postaral sa o tretiu prehru Stars za sebou. Nevydarený úvod sezóny zažívajú aj hráči Nashvillu. Na domácom ľade nestačili na Anaheim, ktorému podľahli 2:5 a prehrali štvrtý zápas v rade.
Sériu štyroch prehier zastavili hráči Los Angeles, keď na ľade St. Blues triumfovali 2:1 po predĺžení. O výsledku rozhodol útočník Adrian Kempe.
Utah dosiahol štvrté víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Colorado 4:3 po predĺžení. O triumfe „mamutov“ rozhodol útočník Dylan Guenther. Colorado ukončilo sériu troch výhier.
NHL - výsledky 22. október:
New York Islanders - San Jose 4:3
Ottawa - Edmonton 2:3 pp
Pittsburgh - Vancouver 5:1
Toronto - New Jersey 2:5 /NEMEC za hostí 0+1/
Washington - Seattle 4:1 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/
Boston - Florida 3:4
Dallas - Columbus 1:5
Nashville - Anaheim 2:5
St. Louis - Los Angeles 1:2 pp
Utah - Colorado 4:3 pp
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: