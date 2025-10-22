VIDEO: Slováci rozdávali prihrávky. Bodové konto si zveľadili Fehérváry aj Nemec

Šimon Nemec (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Timo Meier (vpravo)
Šimon Nemec (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Timo Meier (vpravo) (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. okt 2025 o 07:09
Obaja prispeli k víťazstvám svojich tímov.

MONTREAL. Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Seattlom 4:1 v nočnom zápase NHL.

Sekundárnu gólovú prihrávku si pripísal aj obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktoré zvíťazilo na ľade Toronta 5:2. Devils dosiahli piaty triumf v rade.

Nemec sa podieľal na góle útočníka Jacka Hughesa, ktorý v 37. minúte zvýšil na priebežných 4:2 pre New Jersey.

V závere zápasu napokon gólom do prázdnej bránky spečatil triumf „diablov“ a aj svoj hetrik. Nemec odohral 15:07 min., po šiestom zápase v sezóne má bilanciu 0+3.

Fehérváry asistoval pri góle mladíka Ryana Leonarda, ktorý v 21. minúte poslal Washington do vedenia 2:0. Keďže hostia sa neskôr presadili iba raz, tento gól sa ukázal ako víťazný.

Slovenský obranca odohral 21:47 min., počas ktorých trikrát vystrelil na bránku. Po siedmich odohratých zápasoch má bilanciu gól a tri asistencie.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Martin Fehérváry

Washington

7

1

3

4

+1

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

7

3

0

3

+2

3.

Šimon Nemec

New Jersey

6

0

3

3

-2

4.

Erik Černák

Tampa

6

0

1

1

-3

5.

Samuel Honzek

Calgary

5

0

0

0

-4

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Duel New York Islanders - San Jose priniesol konfrontáciu jednotiek uplynulých dvoch draftov. Lepšie vyznel pre domáceho obrancu Matthewa Schaefera, ktorý získal dva kanadské body (1+1) a tešil sa z víťazstva 4:3.

Útočník „žralokov“ Macklin Celebrini gólom v tretej tretine uzavrel skóre zápasu. Sharks prehrali všetkých šesť zápasov doterajšieho priebehu sezóny, z toho štyrikrát v riadnom hracom čase.

McDavid s prvým gólom

Kapitán Edmontonu Connor McDavid strelil na ľade Ottawy (3:2 pp) svoj prvý gól v sezóne. V 17. minúte v presilovke otvoril skóre a hoci Senators v úvode tretej tretiny vyrovnali z 0:2 na 2:2, napokon sa z triumfu po predĺžení tešili Oilers.

Rozhodol o ňom obranca Jake Walman, pre ktorého to bol prvý zápas v sezóne. Ottawa prehrala piaty duel zo siedmich, Edmonton zvíťazil prvýkrát po troch prehrách.

Vancouver prehral v Pittsburghu 1:5. Canucks síce viedli od 2. minúty 1:0, no napokon si pripísali prvú prehru po troch víťazstvách.

Rozbehnutí Penguins dosiahli piate víťazstvo v sezóne. Gólom sa na ňom podieľal kapitán Sidney Crosby, ktorý sa v súčte kanadských bodov v základnej časti a play off (1896) dostal na čelo klubových štatistík pred Maria Lemieuxa.

Emotívny návrat Marchanda

Zápas Boston - Florida (3:4) priniesol konfrontáciu tímov, ktoré prehrali štyri zápasy za sebou, ale aj návrat Brada Marchanda do prostredia, v ktorom strávil dlhých 16 sezón. Skúsený veterán sa prezentoval dvomi asistenciami.

Klub ho privítal spomienkovým videom na informačnej kocke a počas aplauzu divákov sa neubránil slzám. Piatu prehru v sérii si napokon pripísal domáci Boston. O triumfe Floridy rozhodol útočník Carter Verhaeghe gólom v 60. minúte.

VIDEO: Boston privítal Brada Marchanda

Columbus triumfoval na ľade Dallasu 5:1 a postaral sa o tretiu prehru Stars za sebou. Nevydarený úvod sezóny zažívajú aj hráči Nashvillu. Na domácom ľade nestačili na Anaheim, ktorému podľahli 2:5 a prehrali štvrtý zápas v rade.

Sériu štyroch prehier zastavili hráči Los Angeles, keď na ľade St. Blues triumfovali 2:1 po predĺžení. O výsledku rozhodol útočník Adrian Kempe.

Utah dosiahol štvrté víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Colorado 4:3 po predĺžení. O triumfe „mamutov“ rozhodol útočník Dylan Guenther. Colorado ukončilo sériu troch výhier.

NHL - výsledky 22. október:

New York Islanders - San Jose 4:3

Ottawa - Edmonton 2:3 pp

Pittsburgh - Vancouver 5:1

Toronto - New Jersey 2:5 /NEMEC za hostí 0+1/

Washington - Seattle 4:1 /FEHÉRVÁRY za domácich 0+1/

Boston - Florida 3:4

Dallas - Columbus 1:5

Nashville - Anaheim 2:5

St. Louis - Los Angeles 1:2 pp

Utah - Colorado 4:3 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 07:09
