VIDEO: Dvorský napriahol a skóroval. Nemec sa dostal do potýčky s ruskou hviezdou

TORONTO. Strela z pravého kruhu sa stáva jeho symbolom. Dalibor Dvorský v noci na stredu strelil svoj tretí gól v NHL. St. Louis ale prehralo s Torontom 2:3 po predĺžení.
Slovenský útočník sa tretíkrát presadil v presilovej hre. V 34. minúte dostal ideálnu krížnu prihrávku od Roberta Thomasa a presnou strelou prekonal brankára Maple Leafs.
Gól znamenal vyrovnanie skóre na 2:2 a v konečnom dôsledku aj zisk bodu pre Blues.
VIDEO: Dalibor Dvorský a jeho tretí gól v sezóne
Dvorský strávil na ľade 13 minút a 56 sekúnd. Do štatistík mu pribudli dva mínusové body, vyslal tri strely na bránku, rozdal dva bodyčeky a jednu strelu dokázal zblokovať. Na buly mal 40-percentnú úspešnosť.
Tretí gól bol zároveň jeho tretím bodom, dosiahol ich v priebehu 10 zápasov.
„Fowler prihral Thomasovi a ten to urobil perfektne. Poslal mi úžasnú prihrávku. Mal som takmer celú bránku odkrytú. Snažil som sa ju trafiť a som šťastný, že to padlo dnu,“ povedal 20-ročný útočník pre klubovú televíziu.
Jeho gól opäť „nakopol“ hráčov St. Louis. „Myslím si, každý gól nabudí mužstvo. Mrzí ma, že sme nakoniec prehrali, lebo si myslím, že sme odohrali celkom solídny zápas. Musíme sa z chýb poučiť a pripraviť sa dobre na ďalší duel s Philadelphiou,“ dodal Dvorský.
O výhre domácich rozhodol v 65. minúte William Nylander. „Hrali sme s oveľa väčším nasadením, boli sme oveľa fyzickejší a to sú dobré veci. Potrebujeme však začať víťaziť," zdôraznil tréner „bluesmanov“ Jim Montgomery.
Bluesmani natiahli sériu prehier už na tri stretnutia a v Západnej konferencii im patrí až 14. miesto. Toronto prerušilo nepríjemnú sériu piatich prehier a vo východnej časti NHL stojí na 15. priečke.
Nemec takmer schytal bitku
Do nočného programu NHL sa zapojil aj Šimon Nemec. Obranca New Jersey ale nezabránil vysokej prehre svojho tímu 1:5 s Tampou Bay.
Nemec, ktorý sa v uplynulých zápasoch výraznou mierou podieľal na zisku dôležitých bodov Devils, nebodoval.
Slovenský bek odohral 21:11 min, čo z neho spravilo druhého najvyťažovanejšieho hráča Devils, hoci sa do zostavy vrátil aj Dougie Hamilton.
Do štatistík mu pribudli tri strely na bránku a dve zblokované strely – v oboch ukazovateľoch patril k najaktívnejším v tíme.
V závere duelu si odsedel dvojminútový trest za nedovolené bránenie, keď pri vychádzaní zo striedačky zrazil na zem ruského útočníka Nikitu Kučerova.
Okamžite bol atakovaný útočníkom Lightning Curtisom Douglasom, no od pästnej výmeny ho zachránili spoluhráči, ktorí ho prišli brániť.
VIDEO: Šimon Nemec v potýčke s hráčmi Tampy Bay
Slovenský súboj v zápase sa nekonal, keďže obranca Tampy Erik Černák pre zranenie dolnej časti tela do zápasu nezasiahol.
O triumfe Tampy rozhodol hetrikom Jake Guentzel.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
19
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
19
6
3
9
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
19
1
5
6
+5
4.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
10
3
0
3
-4
6.
Erik Černák
Tampa
18
0
3
3
-1
Hetriky mladých hviezd
Svoj druhý hetrik v kariére v NHL strelil aj Connor Bedard, jeho Chicago zdolalo Calgary 5:2 a natiahlo sériu bodov na šesť duelov. Dvadsaťročný center nazbieral v uplynulých 11 dueloch až 22 bodov.
Za Flames nenastúpili zranení Slováci Samuel Honzek ani Martin Pospíšil.
Hetrikom sa zaskvel aj ďalší hviezdny mladík. Macklin Celebrini strelil všetky góly pri triumfe San Jose nad Utahom 3:2 po predĺžení.
NHL - výsledky, 19. november:
Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 6. McCabe, 30. Lorentz (Blais, Ekman-Larsson), 65. Nylander (Rielly, Tavares) – 2. N. Walker, 34. Dvorský (R. Thomas, Fowler)
Detroit Red Wings – Seattle Kraken 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Góly: 22. Raymond (DeBrincat, Seider), 23. Danielson (Appleton, Sandin-Pellikka), 31. Finnie (Danielson, Copp), 60. Larkin (Raymond, DeBrincat) – 20. Eberle (Beniers, Tolvanen), 28. R. Evans (Tolvanen, S. Wright)
Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly: 12. Guentzel, 20. Kučerov (Cirelli), 31. Guentzel (D. Raddysh, Bjorkstrand), 45. D. Raddysh (Point, Moser), 48. Guentzel (Kučerov, D. Raddysh) – 38. Hischier (Gricjuk, Bratt)
Dallas Stars – New York Islanders 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Góly: 33. J. Robertson (Seguin, Heiskanen), 59. J. Robertson (Seguin, Rantanen) – 31. Ritchie (Duclair, Pulock), 44. Horvat (Palmieri, Heineman), 48. Palmieri
Winnipeg Jets – Columbus Blue Jackets 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 8. Lowry (Niederreiter, Pionk), 22. Morrissey (Scheifele, Connor), 36. Pionk (Nyquist, Niederreiter), 43. Connor (Scheifele, Morrissey), 47. Stanley (Scheifele, L. Schenn) – 19. Miles Wood (Severson, Merzļikins), 45. Werenski (C. Sillinger, Coyle)
Chicago Blackhawks – Calgary Flames 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly: 16. Donato (Crevier, O. Moore), 36. Bedard (Rinzel), 45. Bedard (Greene, Burakovsky), 54. O. Moore (Nazar), 60. Bedard – 40. Coronato (Kadri, Andersson), 44. Andersson (Backlund, Klapka)
Vegas Golden Knights – New York Rangers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 12. Bowman (Hertl, Marner), 24. Hutton (Dorofejev, Hertl), 48. Theodore (Hanifin, Sissons) – 29. Brodzinski (Cuylle), 58. Trocheck (Panarin, J. Miller)
San Jose Sharks – Utah Mammoth 3:2 pp (2:0, 0:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 2. Celebrini (W. Smith, Kurashev), 6. Celebrini (Graf), 63. Celebrini (Eklund, W. Smith) – 50. Peterka (Crouse, L. Cooley), 58. Peterka (Schmidt)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: