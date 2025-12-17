Škorvánek uspel na ľade Třincu. Dve asistencie Čerešňáka a gól Kelemena na výhru nestačili

Hokejisti druhého tímu českej najvyššej súťaže z Pardubíc nestačili doma na Olomouc 4:5 po predĺžení v predohrávke 31. kola.
K zisku dvoch bodov pomohol hosťom gólom aj slovenský útočník Viliam Čacho, domácim nestačil presný zásah Miloša Kelemena.
Pardubice strácajú v tabuľke na vedúcu Spartu bod, no odohrali o dva zápasy menej.
Dvaja Slováci na každej strane rozvlnili sieť aj v stretnutí Třinec - Hradec Králové, v predohrávke 33. kola sa tešili z triumfu hostia 5:2. Za Třinec sa presadil Miloš Roman, za Hradec Králové Dávid Mudrák.
Česká extraliga - sumáre:
Predohrávka 33. kola:
HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 21. Kovařčík, 54. Roman (Hrehorčák, Dravecký) – 19. Pavlík, 28. Mudrák, 38. Marha, 41. Klíma, 58. Nenonen.
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý duel a pripísal si 26 zásahov/
Dohrávka 13. kola:
HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 31. Macias – 10. Filip, 34. Simon (Holešinský), 59. Strnad
Predohrávka 31. kola:
HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 4:5 pp (3:0, 0:2, 1:2 – 0:1)
Góly: 1. Kelemen, 4. Lauko, 14. Poulíček (Čerešňák), 52. Sedlák (Čerešňák) – 24. Macuh, 26. Čacho, 47. Plášek, 53. Orsava, 62. Fridrich