Tatarov tím si vychutnal pražskú Spartu, za fínsky klub debutoval mladý Slovák

Jakub Floriš v drese Lukko Rauma
Jakub Floriš v drese Lukko Rauma (Autor: Facebook/Rauman Lukko Official)
TASR|12. nov 2025 o 22:47
Tatar nenastúpil pre zranenie.

BRATISLAVA. Hokejisti fínskeho klubu Lukko Rauma vyhrali v stredajšom prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov na ľade nórskeho Storhamaru 3:2.

V drese hostí absolvoval debut iba 17-ročný slovenský obranca Jakub Floriš, ktorý odohral ako siedmy zadák hostí 7:31 min s jednou strelou na bránku. Favorit otočil skóre tromi gólmi v tretej tretine.

Švajčiarsky Zug zdolal doma Spartu Praha presvedčivo 6:0. V zostave domácich absentoval slovenský útočník Tomáš Tatar.

Podľa švajčiarskych médií má problémy so zranením v dolnej časti tela a jeho zdravotný stav posudzujú na dennej báze. Odvety sú na programe na budúci týždeň.

Hokejová Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále:

Storhamar Hockey – Lukko Rauma 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Góly: 17. Berglund, 34. Cangelosi – 41. Beaucage, 44. Jandric, 58. Gelinas

ERC Ingolstadt – EC Red Bull Salzburg 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Góly: 6. Barber, 15. Krauss, 16. Powell, 35. Barber, 44. Krauss, 54. Barber – 14. Lewington, 43. Hörl

EV Zug – HC Sparta Praha 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

Góly: 5. Hofmann, 9. Kubalík, 11. Künzle, 12. Lindemann, 25. Sklenička, 44. Herzog

