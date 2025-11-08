Chromiak sa v noci blysol dvoma gólmi, pripísal si aj asistencie. Po odmlke bodoval Pekarčík

Martin Chromiak.
Martin Chromiak. (Autor: X/Ontario Reign)
TASR|8. nov 2025 o 08:29
ShareTweet0

Chromiakov Ontario Reign však prehral 4:6.

NEW YORK. Slovenský hokejista Martin Chromiak zažiaril v noci na sobotu v zámorskej AHL, keď sa v zápase na ľade San Diega Gulls blysol dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Jeho tím Ontario Reign však prehral 4:6.

Chromiak dokončil stretnutie s plusovým bodom a na súperovu bránku vyslal až sedem striel - najviac zo všetkých hráčov v zápase.

VIDEO: Gól Martina Chromiaka

Dvadsaťtriročný útočník zažil svoj individuálne najlepší duel v sezóne, po 11 stretnutiach má na konte päť gólov a tri asistencie.

Po trojzápasovej odmlke bodoval ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík, ktorého asistencia však nepomohla odvrátiť prehru Springfieldu s Bridgeportom (2:6). Pripísal si aj jeden plusový bod.

VIDEO: Martin Chromiak hodnotí zápas

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Martin Chromiak.
    Martin Chromiak.
    Chromiak sa v noci blysol dvoma gólmi, pripísal si aj asistencie. Po odmlke bodoval Pekarčík
    dnes 08:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»Chromiak sa v noci blysol dvoma gólmi, pripísal si aj asistencie. Po odmlke bodoval Pekarčík