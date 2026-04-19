VIDEO: Gólová noc Slovákov v AHL, presadili sa Pekarčík aj Kmec

Juraj Pekarčík (vpravo) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: X/Springfield Thunderbirds)
Sportnet|19. apr 2026 o 08:04
Slováci skórovali v záverečných zápasoch základnej časti.

Slovenský útočník Juraj Pekarčík prispel gólom k víťazstvu Springfieldu v poslednom zápase základnej časti AHL nad Hartfordom 4:3.

Pre Pekarčíka to bol 11. presný zásah v aktuálnej sezóne, po ktorom si zároveň pripísal dva plusové body. Po 69 odohraných stretnutiach má na konte 35 bodov.

VIDEO: Gól Juraja Pekarčíka

Obranca Jozef Viliam Kmec sa síce strelecky presadil vo farbách Hendersonu, keď zaznamenal svoj štvrtý gól v ročníku, no jeho tím podľahol Tucsonu 4:5.

Kmec duel ukončil s jedným mínusovým bodom a po 65 zápasoch sezóny má na konte 16 bodov.

VIDEO: Gól Jozefa Viliama Kmeca

V ďalších zápasoch sa slovenským hráčom výsledkovo nedarilo. Martin Mišiak zaznamenal dva mínusové body pri prehre Rockfordu s Texasom 1:5.

Filip Mešár si pripísal jeden mínusový bod pri tesnej prehre Lavalu s Torontom 3:4.

Maroš Jedlička nastúpil pri prehre Colorada s Calgary 5:7 a Martin Chromiak bol pri neúspechu Ontaria, ktoré podľahlo Abbotsfordu 0:2.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

