VIDEO: Gólová noc Slovákov v AHL, presadili sa Pekarčík aj Kmec

Slovenský útočník Juraj Pekarčík prispel gólom k víťazstvu Springfieldu v poslednom zápase základnej časti AHL nad Hartfordom 4:3.
Pre Pekarčíka to bol 11. presný zásah v aktuálnej sezóne, po ktorom si zároveň pripísal dva plusové body. Po 69 odohraných stretnutiach má na konte 35 bodov.
Obranca Jozef Viliam Kmec sa síce strelecky presadil vo farbách Hendersonu, keď zaznamenal svoj štvrtý gól v ročníku, no jeho tím podľahol Tucsonu 4:5.
Kmec duel ukončil s jedným mínusovým bodom a po 65 zápasoch sezóny má na konte 16 bodov.
V ďalších zápasoch sa slovenským hráčom výsledkovo nedarilo. Martin Mišiak zaznamenal dva mínusové body pri prehre Rockfordu s Texasom 1:5.
Filip Mešár si pripísal jeden mínusový bod pri tesnej prehre Lavalu s Torontom 3:4.
Maroš Jedlička nastúpil pri prehre Colorada s Calgary 5:7 a Martin Chromiak bol pri neúspechu Ontaria, ktoré podľahlo Abbotsfordu 0:2.
