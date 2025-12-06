VIDEO: Nemcov čas na ľade sa na mierne scvrkol. New Jersey sa naďalej nedarí

Hokejisti New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom prehrali štvrtý zápas za sebou, keď v nočnom zápase NHL podľahli Vegas 0:3.
Slovenský obranca odohral vyše 18 minút, počas ktorých sa prezentoval dvoma zblokovanými strelami, zaznamenal aj tri straty puku.
Nemec začal zápas v tretej obrannej dvojici s Coltonom Whiteom, neskôr sa objavil aj v iných formáciách.
Na ľade strávil celkovo 18:32 min, čo je jeho najmenší čas strávený na ľade za posledný mesiac. V predchádzajúcich zápasoch hrával hlboko cez dvadsať minút.
Devils chýbajú góly
Devils neskórovali v druhom zápase po sebe.
„Musíme začať od základov a pridať viac súťaživosti. Myslím si, že sme odohrali lepší zápas než proti Dallasu (0:3), ale musíme nájsť spôsob ako strieľať góly. Bez nich nebudeme víťaziť,“ konštatoval kapitán Devils Nico Hischier.
Pre Golden Knights to bolo tretie víťazstvo v sérii a odštartovali ním päťzápasový trip po východnom pobreží. Ich brankár Akira Schmid sa na ľade New Jersey predstavil prvýkrát od výmeny z tohto klubu v júni 2024.
Prezentoval sa druhým čistým kontom v sezóne a tretím v kariére.
„Nevyzeral nervózne a celý zápas mal pod kontrolou. Každý sa rád vracia tam, kde bol predtým bez ohľadu na okolnosti. Podal dobrý výkon. Je to dobré pre neho aj pre tím,“ povedal tréner Vegas Bruce Cassidy podľa nhl.com.
Schmid zneškodnil všetkých 24 striel domácich. „Možno som mal v porovnaní s inými zápasmi viac nervozity, ale akonáhle vstúpite do zápasu, zvyčajne rýchlo zmizne.
Bol som nadšený z toho, že som späť a že uvidím všetkých ľudí, ktorí mi pomohli, keď som začínal,“ poznamenal Schmid, ktorého Devils vymenili do Vegas 29. júna 2024 spolu s útočníkom Alexandrom Holtzom za útočníka Paula Cottera a výber v treťom kole draftu NHL 2025 (Mason Moe).
Washington s Fehérvárym prišiel o víťaznú sériu
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Jeho tím prehral prvýkrát po šiestich zápasoch, keď na ľade Anaheimu podľahol 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Anaheim v zápase trikrát tesne prehrával, no napokon triumfoval vďaka víťaznému gólu Masona McTavisha.
Fehérváry odohral 18:06 min, počas ktorých mu do štatistík pribudli dva mínusové body. Prezentoval sa aj jedným bodyčekom a dvomi zblokovanými strelami.
Ani viac streleckých pokusov nestačilo hráčom Buffala na bodový zisk na ľade Winnipegu. Domáci zvíťazili 4:1, hoci na strely prehrali 23:35.
Jets vrátili súperovi nedávnu prehru 1:5 a bodovali v treťom zápase z predošlých štyroch. Brankár Eric Comrie podal najlepší výkon v doterajšej časti sezóny, keď dosiahol 97,10-percentnú úspešnosť zákrokov.
Útočník Mikko Rantanen režíroval tromi kanadskými bodmi víťazstvo Dallasu nad San Jose 4:1.
Do kanadského bodovania si pripísal gól a dve asistencie, pričom v uplynulých piatich zápasoch nazbieral desať bodov. Jeho spoluhráč Jason Robertson potvrdil streleckú formu a dosiahol už svoj 18. presný zásah v sezóne.
Stars vyhrali šiesty zápas z predošlých siedmich a upevnili si priebežné 2. miesto v Západnej konferencii za Coloradom.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
27
22
24
46
+32
2.
Macklin Celebrini
San Jose
28
14
26
40
+4
3.
Connor McDavid
Edmonton
28
14
26
40
-6
4.
Connor Bedard
Chicago
27
18
21
39
+9
5.
Mikko Rantanen
Dallas
28
13
25
36
-1
Sharks nastúpili už bez slovenského útočníka Pavla Regendu, ktorého vedenie klubu poslalo na farmu do AHL po tom, čo odohral dva zápasy, v ktorých dvakrát skóroval. San Jose nebodovalo na súperovom ľade piatykrát v rade.
Vejmelka vychytal Vancouver
Ani na štvrtý pokus sa hráčom Vancouveru nepodarilo zvíťaziť nad Utahom. Na domácom ľade mu podľahli 1:4 a naďalej čakajú na prvé víťazstvo nad týmto tímom od jeho vstupu do NHL v roku 2024.
Canucks prehrali štvrtý zápas v sérii a celkovo siedmy z predošlých ôsmich. Súpera síce prestrieľali 32:18, no skórovali iba raz, keď Arshdeep Bains strelil svoj prvý gól v sezóne a druhý v kariére.
Český brankár „mamutov“ Karel Vejmelka dosiahol 96,1-percentnú úspešnosť zákrokov, keď zneškodnil 31 striel domácich. Jeho tím nadviazal na víťazstvo 7:0 z predošlého zápasu v Anaheime.
NHL - 6. december - výsledky:
New Jersey Devils - Vegas Golden Knights 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 20. Theodore (Eichel, Hanifin), 56. Hertl (Marner, Dorofejev), 59. Barbašov (Eichel, Theodore)
Brankári: Markström - Schmid, strely na bránku: 24:25
Winnipeg Jets - Buffalo Sabres 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 5. Connor (Vilardi, Samberg), 23. Pearson (Koepke), 39. Koepke (Barron, DeMelo), 59. Koepke (Barron, DeMelo) - 15. Zucker (Norris, Dahlin)
Brankári: Comrie - Luukkonen, strely na bránku: 23:35.
Dallas Stars - San Jose Sharks 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 15. Robertson (Johnston, Rantanen), 51. Steel (Petrovic, Rantanen), 57. Rantanen (Johnston, Kolyachonok), 58. Heiskanen (Hintz) - 29. Graf (Leddy, Kurashev)
Brankári: Oettiger - Askarov, strely na bránku: 24:17
Vancouver Canucks - Utah Mammoth 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 45. Bains (Räty, Lekkerimäki) - 16. Sergačev (Keller, Guenther), 35. Schmaltz (Sergačev, Peterka), 58. Stenlund (Yamamoto, McBain), 60. Marino
Brankári: Lankinen - Vejmelka, strely na bránku: 32:18
Anaheim Ducks - Washington Capitals 4:3 pp a sn (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 19. Gauthier (Sennecke, LaCombe), 27. Johnston (Gudas, Zellweger), 38. Sennecke (Johnston), rozh. sn McTavish - 10. Wilson (Sourdif, Van Riemsdyk), 27. Frank, 28. Protas (Roy, Strome)
Brankári: Husso - Thompson, strely na bránku: 38:21
