V NHL strelili hetrik dvaja Fíni, jeden v Tampere a druhý v Raleigh

NEW YORK, TAMPERE. V piatok sa odohral prvý z dvoch zápasov v rámci NHL Global Series vo fínskom Tampere, kde sa stretli Colorado s Columbusom.

Hlavnou hviezdou stretnutia bol Mikko Rantanen. Strelil tri góly a pridal asistenciu. Najprv na začiatku druhej tretiny zvyšoval na 3:0, potom v presilovke v tretej časti hry strelil víťazný gól na 4:3 a duel uzavrel gólom do prázdnej brány a ustanovil konečný stav 6:3.

Aréna, do ktorej prišlo takmer 13-tisíc divákov, nahlas skandovala meno odchovanca TPS Turku a rodáka z mesta Nousiainen.

"Nečakal som to, myslím, že diváci boli veľmi dobrí celý zápas," povedal Rantanen. "Rád som to počul, prekvapilo ma to a mal som z toho zimomriavky."

VIDEO: Hetrik Mikka Rantanena doma vo Fínsku