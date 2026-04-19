Winnipeg predĺžil o dva roky kontrakt s Koepkem, finančne si mierne polepší

Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Winnipeg Jets uzavrelo nový kontrakt s útočníkom Coleom Koepkem.
Ten podpísal zmluvu na dve sezóny s ročným zárobkom 1,45 milióna dolárov. Winnipeg nepostúpil do play-off a má po sezóne.
Koepke odohral za Jets v tejto sezóne 66 zápasov, strelil osem gólov a nazbieral 17 bodov. Dvadsaťsedemročný útočník podpísal s kanadským klubom minulé leto ročný kontrakt na milión dolárov.
Do NHL ho draftovala Tampa Bay v roku 2018 v 6. kole a v drese Lightning odohral v sezónach 2022-24 spolu 26 zápasov.
Potom strávil sezónu v Bostone Bruins a pred začiatkom minulého ročníka sa upísal Jets. Celkovo odohral v profilige 165 zápasov s bilanciou 19+18.