Winnipeg predĺžil o dva roky kontrakt s Koepkem, finančne si mierne polepší

Cole Koepke (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|19. apr 2026 o 11:52
V minulosti pôsobil v Bostone a Tampe.

Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Winnipeg Jets uzavrelo nový kontrakt s útočníkom Coleom Koepkem.

Ten podpísal zmluvu na dve sezóny s ročným zárobkom 1,45 milióna dolárov. Winnipeg nepostúpil do play-off a má po sezóne.

Koepke odohral za Jets v tejto sezóne 66 zápasov, strelil osem gólov a nazbieral 17 bodov. Dvadsaťsedemročný útočník podpísal s kanadským klubom minulé leto ročný kontrakt na milión dolárov.

Do NHL ho draftovala Tampa Bay v roku 2018 v 6. kole a v drese Lightning odohral v sezónach 2022-24 spolu 26 zápasov.

Potom strávil sezónu v Bostone Bruins a pred začiatkom minulého ročníka sa upísal Jets. Celkovo odohral v profilige 165 zápasov s bilanciou 19+18.

NHL

