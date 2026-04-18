Brankár Hellebuyck skritizoval vlastný klub: Nik nechce byť tohto súčasťou, neakceptovateľné

Brankár kanadského hokejového klubu Winnipeg Jets Connor Hellebuyck skritizoval vlastný klub za kroky pri skladaní tímu a tiež za to, že hviezdni hráči sa nechcú pripojiť k družstvu.
Winnipeg zostal pred bránami play off, v Západnej konferencii sa umiestnil na nepostupovom 12. mieste.
Tridsaťdvaročný americký brankár, ktorý je súčasťou Jets od roku 2015, však nešetril kritikou v posezónnom rozhovore.
Nik nechce byť tohto súčasťou
„To, čo sme ukázali v tejto sezóne je neakceptovateľné. Nik nechce byť tohto súčasťou. Vieme to poskladať tak, ako je to potrebné? Prídu hráči?
Tieto otázky vždy prichádzajú, keď ste súčasťou Winnipegu. Je to môj domov a mám to tu rád, ale väčšina ligy to nevníma tak ako ja,“ cituje The Athletic Hellebuycka.
Držiteľ viacerých individuálnych ocenení v rámci zámorskej NHL spochybnil, či je klub schopný poskladať káder s métou zaútočiť na Stanleyho pohár.
Nehrám pre peniaze a slávu
„Mojim cieľom je vyhrať Stanleyho pohár, to jediné mi chýba. Nehrám pre peniaze a slávu, ale pozerám sa na to, že ako ho môžem získať.
Urobil sa krok späť, po zisku Prezidentskej trofeje sa takéto niečo nemohlo stať. Stalo sa to však a ja som bol toho súčasťou,“ prezradil brankár Jets.
Člen víťazného tímu z tohtoročného olympijského turnaja s USA by medzi sezónami teoreticky mohol zmeniť klubovú adresu, v médiách sa spomína odchod na Floridu. „Nechcem odísť. Mám tu skutočné spojenie s fanúšikmi.
Niečo sa musí stať. Ja tu nebudem len sedieť a každého hádzať pod autobus,“ dodal Hellebuyck.
