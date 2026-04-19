Honzek sa po zranení cíti výborne. Budúcu sezónu chce začať v prvom tíme Flames

Slovenský útočník Samuel Honzek má za sebou náročnú sezónu v zámorskej NHL. V drese Calgary Flames stihol odohrať len 18 zápasov a po novembrovom zranení a následnej operácii sa už do zápasového kolotoča nevrátil.
Dvadsaťjedenročný hokejista sa už dal zdravotne dokopy a teší sa na nový ročník profiligy.
Honzek sa zranil 15. novembra, keď sa nešťastne zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom. Práve s kapitánom tímu z Alberty a Blakeom Colemanom viackrát nastupoval v jednom útoku a stihol nazbierať dva góly a dve prihrávky. Utrpel zranenie hornej časti tela a musel absolvovať operáciu.
Pred zákrokom sa jeho absencia odhadovala na niekoľko týždňov, ale po operácii Flames oznámili, že vynechá celý zvyšok sezóny. Pre zranenie prišiel Honzek aj o zimné olympijské hry v Miláne-Cortine 2026.
„Teraz sa už cítim sa výborne. Ak by sme sa dostali do play-off, tak by som návrat možno stihol," povedal pre slovenskú verziu nhl.com Honzek, ktorého Flames sa tretíkrát za sebou nedostali do play-off.
„Mohli by sme odhadovať veľmi dlho, ale nakoniec to dopadlo takto. Som vďačný za to, že som sa z toho dostal a som pripravený na nový štart."
V polovici marca si konečne zatrénoval so spoluhráčmi. Po dlhých mesiacoch mu to pomohlo aj z psychického hľadiska.
„Veľa to pre mňa znamenalo. Boli to náročné mesiace. Možnosť trénovať s chlapcami bola odmena za tvrdú prácu v posilňovni a a mimo ľadu. Bohužiaľ sa to stalo len raz, ale maximálne som si to užil," dodal Honzek, ktorého Flames draftovali v roku 2023 v 1. kole zo 16. miesta.
Mladý slovenský útočník nebude štartovať ani na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde by sa mal predstaviť jeho klubový spoluhráč Martin Pospíšil, ktorý väčšinu sezóny tiež strávil na maródke.
„Tento rok sa konala olympiáda, takže to bolo ešte ťažšie. Už som v kariére zažil viacero zranení, ale vždy som sa dokázal vrátiť lepší. Cez leto budem tvrdo makať a verím, že si na jeseň vybojujem miesto v tíme.
Rád by som hral aj presilovky a chcem byť hráčom, na ktorého sa môže tréner spoľahnúť. Chcem mať čo najlepšiu letnú prípravu a v novom ročníku predviesť najlepšiu verziu seba samého," uzavrel Honzek.