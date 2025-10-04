VIDEO: Fantastický večer Regendu. Prihral na štyri góly, vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda zažil v noci na sobotu mimoriadne vydarený prípravný zápas pred novou sezónou NHL.
Dvadsaťpäťročný útočník asistoval pri všetkých štyroch góloch San Jose, ktoré triumfovalo na ľade Vegas 4:1.
Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia, prvou bol autor hetriku Ethan Cardwell (3+1).
Regenda, ktorý v prípravnom kempe Sharks bojuje o miesto v prvom tíme, nastúpil proti Golden Knights na krídle tretieho útoku hostí.
Už v 2. minúte získal puk v obrannom pásme, potiahol akciu, prihral Cardwellovi, ktorý strelou do pravého horného rohu otvoril skóre.
V druhej tretine narysoval ďalšiu gólovú prihrávku, v presilovke výstavne nabil Jegorovi Afanasjevovi, ktorý nemal problém zakončiť do úplne odkrytej bránky.
V 47. minúte si pripísal slovenský reprezentant tretiu asistenciu, keď opäť vypichol súperovi puk, nahodil si ho do útočného pásma, sám si poň dokorčuľoval a prihral Cardwellovi, ktorý strelou z prvej zvýšil na 3:0.
V samom závere za stavu 3:1 po ďalšom vybojovanom puku pri mantineli poslal štvrtú gólovú prihrávku na Cardwella, ktorý zakončil do prázdnej bránky a zavŕšil tak hetrik.
Regenda si počas 18:21 minút na ľade pripísal aj dva plusové body, vyslal jednu strelu na bránku a zaznamenal jeden „hit“.
V ďalšom nočnom stretnutí Calgary podľahlo Winnipegu 4:5 po samostatných nájazdoch.
V zostave domácich Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nehral pre nešpecifikované zranenie.
Prípravné zápasy NHL:
Pittsburgh - Buffalo 5:4 pp
Chicago - Minnesota 2:3
Calgary - Winnipeg 4:5 pp a sn
Vancouver - Edmonton 3:2 pp
Vegas - San Jose 1:4
/Regenda za hostí 0+4/