VIDEO: Fantastický večer Regendu. Prihral na štyri góly, vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu

Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi.
Pavol Regenda oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: X/San Jose Sharks)
4. okt 2025 o 07:13
Martin Pospíšil na zápas Calgary Flames nenastúpil.

NEW YORK. Slovenský hokejista Pavol Regenda zažil v noci na sobotu mimoriadne vydarený prípravný zápas pred novou sezónou NHL.

Dvadsaťpäťročný útočník asistoval pri všetkých štyroch góloch San Jose, ktoré triumfovalo na ľade Vegas 4:1.

Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia, prvou bol autor hetriku Ethan Cardwell (3+1).

Regenda, ktorý v prípravnom kempe Sharks bojuje o miesto v prvom tíme, nastúpil proti Golden Knights na krídle tretieho útoku hostí.

Už v 2. minúte získal puk v obrannom pásme, potiahol akciu, prihral Cardwellovi, ktorý strelou do pravého horného rohu otvoril skóre.

V druhej tretine narysoval ďalšiu gólovú prihrávku, v presilovke výstavne nabil Jegorovi Afanasjevovi, ktorý nemal problém zakončiť do úplne odkrytej bránky.

V 47. minúte si pripísal slovenský reprezentant tretiu asistenciu, keď opäť vypichol súperovi puk, nahodil si ho do útočného pásma, sám si poň dokorčuľoval a prihral Cardwellovi, ktorý strelou z prvej zvýšil na 3:0.

V samom závere za stavu 3:1 po ďalšom vybojovanom puku pri mantineli poslal štvrtú gólovú prihrávku na Cardwella, ktorý zakončil do prázdnej bránky a zavŕšil tak hetrik.

Regenda si počas 18:21 minút na ľade pripísal aj dva plusové body, vyslal jednu strelu na bránku a zaznamenal jeden „hit“.

V ďalšom nočnom stretnutí Calgary podľahlo Winnipegu 4:5 po samostatných nájazdoch.

V zostave domácich Flames chýbal slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý nehral pre nešpecifikované zranenie.

Prípravné zápasy NHL:

Pittsburgh - Buffalo 5:4 pp

Chicago - Minnesota 2:3

Calgary - Winnipeg 4:5 pp a sn

Vancouver - Edmonton 3:2 pp

Vegas - San Jose 1:4

/Regenda za hostí 0+4/

NHL

dnes 07:13
