Neuveriteľná štvorgólová otočka Třinca. Karlovým Varom nestačili ani góly Slovákov

Třinec oslavuje gól. (Autor: X/HC Oceláři Třinec)
TASR|4. apr 2026 o 20:55
V druhom zápase vyrovnala Sparta Praha stav série.

Slovenskí hokejisti Adam Lukošík a Jakub Minárik sa zapísali do streleckej listiny v druhom zápase semifinálovej série play off českej extraligy.

Karlove Vary však prehrali na ľade Třinca 4:5, keď nevyužili vedenie 4:1.

O triumfe „oceliarov" rozhodol 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Michal Kovarčík. Libor Hudáček si v drese domácich pripísal na konto asistenciu.

Třinec vedie v sérii 2:0- Sparta Praha triumfovala na ľade Dynama Pardubice 2:1 a vyrovnala stav série na 1:1.

Česká extraliga - 2. zápasy semifinále

Oceláři Třinec - Energie Karlove Vary 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)

Góly: 13. Flynn (Hudáček), 38. Nestrašil, 40. Cienciala, 40. Kundrátek, 60. Mi. Kovarčík - 2. Lukošík, 15. Minárik, 16. Redlich, 27. Šťastný

/stav série: 2:0/

Dynamo Pardubice - Sparta Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 47. Sedlák – 7. a 34. Řepík

/stav série: 1:1/

Česká hokejová extraliga

