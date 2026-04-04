Neuveriteľná štvorgólová otočka Třinca. Karlovým Varom nestačili ani góly Slovákov

Slovenskí hokejisti Adam Lukošík a Jakub Minárik sa zapísali do streleckej listiny v druhom zápase semifinálovej série play off českej extraligy.
Karlove Vary však prehrali na ľade Třinca 4:5, keď nevyužili vedenie 4:1.
O triumfe „oceliarov" rozhodol 11 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Michal Kovarčík. Libor Hudáček si v drese domácich pripísal na konto asistenciu.
Třinec vedie v sérii 2:0- Sparta Praha triumfovala na ľade Dynama Pardubice 2:1 a vyrovnala stav série na 1:1.
Česká extraliga - 2. zápasy semifinále
Oceláři Třinec - Energie Karlove Vary 5:4 (1:3, 3:1, 1:0)
Góly: 13. Flynn (Hudáček), 38. Nestrašil, 40. Cienciala, 40. Kundrátek, 60. Mi. Kovarčík - 2. Lukošík, 15. Minárik, 16. Redlich, 27. Šťastný
/stav série: 2:0/
Dynamo Pardubice - Sparta Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 47. Sedlák – 7. a 34. Řepík
/stav série: 1:1/