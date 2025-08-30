Zug nemal problém na ľade Grenoble. Prestrelka v Belfaste priala hosťom

BRATISLAVA. Hokejisti EV Zug si v Lige majstrov pripísali druhý triumf. Švajčiarsky tím v zostave so slovenským reprezentantom Tomášom Tatarom zvíťazil na klzisku Grenoblu 5:1.
Švédska Lulea zdolala švajčiarsky Bern 4:2 a hráči Sparty Praha prehrali s nórskym Storhamarom 2:4.
Hokejová Liga majstrov - 2. kolo
Lulea Hockey - SC Bern 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 16. Eriksson (Hedqvist, Gustafsson), 38. O'Neill (Bromé, Allard), 46. Hammarlund (Allard, Bromé), 60. Nurmi (Levtchi, Engsund) – 29. Schild, 32. Merelä (Untersander)
Storhamar Hockey - HC Sparta Praha 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Góly: 16. Berglund (Martinsen, Liss), 27. Sandnes (Liss, Krupic), 34. Berglund (Martinsen, Espeland), 40. Ronnild (Martinsen, Hurrod) – 12. Řepík (Horák, Kousal), 16. Horák (Kousal)
ERC Ingolstadt - KalPa Kuopio 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Góly: 5. Pietta (Breton, Keating) – 25. Borchardt (Klemetti), 25. Mäenpää (Hartikainen), 57. Kapanen (Saarelainen), 58. Kapanen (Lantta)
Belfast Giants - Ilves Tampere 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)
Góly: 29. Guay (Smith), 36. Goodwin (Piccinich), 46. Goodwin (Conway, McFadden), 46. Hanson (Long) – 4. Tueho-Markkola (Mäntykivi, Johansson), 29. Nyberg, 39. Svejkovsky (Lööke), 51. Parikka (Lööke), 53. Johansson, 54. Török (Soini), 56. Svejkovsky (Nättinen, Latvala)
HC Grenoble - EV Zug 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Leclerc (Bachelet) – 3. Kubalík (Egenberger, Geisser), 18. Leuenberger (Wingerli, Riva), 19. Hofmann (Diaz, Voženílek), 33. Senteler (Hofmann, Voženílek), 45. Sklenička (Kubalík, Bengtsson)
KAC Klagenfurt - Eisbären Berlín 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Góly: 24. Petersen (Nickl, Muršak), 29. From, 37. Gomboc (Kempe, Jensen) – 19. Hördler (Geibel, Byron), 33. Pföderl (Müller, Ronning)