VIDEO: Predviedol 36 úspešných zákrokov. Adam Gajan má za sebou debut v AHL

Slovenský brankár Adam Gajan debutoval v noci na pondelok v nižšej zámorskej súťaži AHL. Jeho tím Rockford IceHogs ale prehral na ľade Chicaga 2:4.
Na dvadsaťjedenročného gólmana smerovalo v stretnutí 39 striel a predviedol až 36 úspešných zákrokov. Pochytal viac ako 92 percent striel.
Rockfordu patrí aktuálne 6. miesto v Centrálnej divízii a s určitosťou sa nepredstaví v play-off. Do konca základnej časti odohrajú IceHogs ešte dva zápasy na ľade Texasu.
Gajan na začiatku apríla podpísal nováčikovský kontrakt s Chicagom Blackhawks, ktoré ho v roku 2023 draftovalo do NHL v 2. kole z celkového 35. miesta.
Za sebou vydarenú sezónu v NCAA v drese University of Minnesota Duluth, kde počas ročníka 2025/26 dosiahol osobné maximá – nastúpil na 33 zápasov, vychytal 19 víťazstiev, zaznamenal 90,8 % úspešnosť zákrokov, priemer 2,25 inkasovaného gólu na zápas a dve čisté kontá.
VIDEO: Zákrok Adama Gajana v zápase proti Chicagu Wolves
Na prelome kalendárnych rokov sa zúčastnil aj prestížneho turnaja Spengler Cup vo švajčiarskom Davose, kde nastúpil na dva zápasy za výber hráčov z amerických univerzít.
Podpis kontraktu znamená, že Gajan bude súčasťou farmy Chicaga v Rockforde aj v budúcej sezóne.
Rodák z Popradu bol v sezónach 2022/23 a 2023/24 súčasťou juniorského výberu na MS v hokeji do 20 rokov.
V úlohe trojky sa predstavil aj na februárovej olympiáde v Miláne, kde neodchytal ani jedno stretnutie.
