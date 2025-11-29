VIDEO: Slafkovský predviedol krásnu akciu. Spomienka na rivalitu skončila debaklom

Keď si fanúšikovia, ktorí nesledovali NHL aspoň 30 rokov, zapli najlepšiu ligu sveta v sobotu večer slovenského času, mohli sa čudovať, že v zámorí sa nič nezmenilo.
Hokejisti Montrealu nastúpili na zápas proti tímu v dresoch Quebec Nordiques.
Na prvý pohľad to vyzeralo, akoby sa stará rivalita obnovila a mnohým priaznivcom sa vynorili krásne spomienky na obdobie z 80. rokov, keď si rovnaké dresy obliekali aj bratia Šťastní.
Domáci klub ale nezmenil len dresy, úpravu dostala aj grafika televízneho prenosu. Vo výsledkovej tabuľke v rohu obrazovky svietila skratka „QUE".
Lenže Quebec naozaj nehral. V retro dresoch Nordiques totiž nastúpilo Colorado Avalanche, súčasný pokračovateľ organizácie, ktorá sa po odchode z Quebecu presťahovala do Denveru.
Z nostalgickej oslavy hokeja mohol odísť víťazne iba jeden tím. Colorado potvrdilo svoju formu v aktuálnej sezóne a Montreal zdolalo jednoznačne 7:2.
Colorado, alebo ak chcete Quebec, tento rok na domácom ľade ešte neprehralo v riadnom hracom čase. Aj od úvodu stretnutia proti Canadiens herne dominovalo. Po prvej tretine Avalanche viedli 2:0, po druhej dokonca 5:1.
Pri prvom góle Montrealu sa zaskvel slovenský útočník Juraj Slafkovský. V 29. minúte si vymenil puk s Ivanom Demidovom, predviedol efektnú otočku a ruskému útočníkovi naservíroval puk pred odkrytú bránku.
VIDEO: Parádna asistencia Slafkovského pri góle Demidova
Pre Slafkovského to bola šiesta asistencia v sezóne. Doteraz v 24 zápasoch nazbieral 13 bodov (7+6).
Proti Coloradu strávil na ľade 15 minút a 47 sekúnd. Okrem asistencie si pripísal mínusový bod, jednu strelu na bránku, jeden blok a dva bodyčeky.
Výraznou mierou sa na vysokej výhre Colorada podieľal štvorbodový Brock Nelson (2+2). Po tri body zaznamenali Gabriel Landeskog (2+1), Nathan MacKinnon (1+2) a Martin Nečas (0+3).
Avalanche si výhrou upevnili post lídra Západnej konferencie. Montreal prehral po troch víťazstvách a v tabuľke Atlantickej divízie mu patrí 2. miesto.
NHL - 29. november - výsledky:
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 38. J. Miller (Fox, Zibanejad) – 11. Hagel (D. Raddysh, Kučerov), 29. Hagel (Kučerov, D. Raddysh), 43. Paul (Kučerov, D'Astous), 60. Guentzel (Gourde)
Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Góly: 8. Nelson (Lehkonen, Kiviranta), 14. Landeskog (Nelson, Colton), 21. Burns (Nelson), 24. Nelson (Nečas, Lehkonen), 40. MacKinnon (Landeskog, C. Makar), 43. D. Toews (Nečas, MacKinnon), 47. Landeskog (MacKinnon, Nečas) – 29. Demidov (Slafkovský, O. Kapanen), 46. L. Hutson (Caufield, Suzuki)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: