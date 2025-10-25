VIDEO: Honzek sa dočkal premiérového bodu v NHL. Asistoval na nádherný gól

NEW YORK. Slovenský hokejista Samuel Honzek zaznamenal svoj prvý bod v prebiehajúcej sezóne NHL.
Dvadsaťročný útočník zaznamenal asistenciu v zápase proti Winnipegu, jeho Calgary však prehralo 3:5.
Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili na domácom ľade nad San Jose 3:1 a Washington zvíťazil v Columbuse 5:1. Obrancovia Šimon Nemec a Martin Fehérváry nebodovali.
Honzek sa bodovo presadil až vo svojom dvanástom zápase v kariére a v siedmom zápase v tejto sezóne, keď prihral na gól Mikaelovi Backlundovi.
Flames však prehrali ôsmy zápas v sérii a patrí im posledná priečka v Západnej konferencii. V zápase nazbierali až 9 menších trestov.
„Strácame rytmus a vypadneme z hry. Myslím si, že v hre päť na päť momentálne robíme dobré veci, ale zápasy nevyhráte, ak budete mať toľko menších trestov. Tak to jednoducho chodí,“ citoval portál nhl.com trénera Calgary Ryana Husku.
VIDEO: Asistencia Samuela Honzeka
Jets sa vrátili na víťaznú koľaj aj vďaka 30 zákrokom Erica Comrieho a trom asistenciám Johsa Morrisseyho.
Nemec odohral najmenej
„Diabli“ z New Jersey natiahli šnúru víťazstiev na sedem zápasov, v zápase proti „žralokom“ ich potiahol obranca Dougie Hamilton. Dal dva góly. Nemec odohral len 12:04 minút, najmenej v sezóne.
Devils naposledy ťahali dlhšiu víťaznú šnúru od 25. októbra do 21. novembra 2022, keď zvíťazili v 13 zápasoch. Opäť im vyšli presilovky, premenili už šiestu po sebe.
„Prvá tretina bola ťažká, ale potom sme premenili presilovku a to akoby zmenilo priebeh zápasu. Nebol to náš najlepší zápas, ale dobrý brankár a špeciálne tímy nám tento zápas vyhrali,“ uviedol Hamilton.
Ovečkin sa blíži k okrúhlemu gólu
Nemcov krajan Fehérváry odohral 21:54 minút, spoluhráč slovenského obrancu Alex Ovečkin strelil svoj 899. gól v NHL.
Ruský kanonier tak v nasledujúcom zápase proti Ottawe nebude čakať len na významný míľnik v počte gólov, ale aj v počte zápasov. Proti Senators by mal nastúpiť na svoj 1500. duel v profilige.
Pripojí ku legendám ako Gordie Howe (1687 zápasov za Detroit Red Wings), Patrick Marleau (1607 zápasov za San Jose Sharks), Nicklas Lidström (1564 zápasov za Detroit), Alex Delvecchio (1550 zápasov za Detroit), Shane Doan (1540 zápasov za Winnipeg/Phoenix/Arizona), Ray Bourque (1518 zápasov za Boston) a Steve Yzerman (1514 zápasov za Detroit).
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Martin Fehérváry
Washington
8
1
3
4
+2
2.
Šimon Nemec
New Jersey
8
0
4
4
-1
3.
Juraj Slafkovský
Montreal
9
3
0
3
+3
4.
Erik Černák
Tampa
7
0
1
1
-3
5.
Samuel Honzek
Calgary
7
0
1
1
-2
To sú všetko hráči, ktorí dosiahli 1500 zápasov s jedným klubom. „Áno, je to celkom fajn. Je to špeciálny moment pre mňa a pre moju rodinu. Mám to šťastie, že môžem hrať toľko zápasov a za jeden tím,“ uviedol 40-ročný útočník.
Obranca Mattias Samuelsson pomohol Buffalu dvoma gólmi k víťazstvu nad Torontom 5:3, pre Sabres to bol štvrtý triumf z uplynulých piatich duelov. Toronto naopak natiahlo sériu prehier na tri zápasy.
NHL - výsledky 25. október:
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Góly: 5. Samuelsson (McLeod, Tuch), 7. Kulich (Benson, T. Thompson), 28. T. Thompson (Byram, Kulich), 34. Samuelsson (Dahlin, Krebs), 57. Tuch (Power) – 6. Nylander (Ekman-Larsson, Carlo), 13. Matthews (Tavares, Ekman-Larsson), 42. Joshua (Cowan, N. Roy)
New Jersey Devils - San Jose Sharks 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 21. Hamilton (Mercer, Hischier), 30. Hamilton (J. Hughes, Hischier), 60. C. Brown (Hamilton, Hischier) – 3. Eklund (Celebrini)
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Góly: 51. Mateychuk (Monahan, Voronkov) – 39. Carlson (McMichael, Lapierre), 42. Ovečkin (D. Strome), 43. Sourdif (Leonard, L. Thompson), 56. Wilson (Frank, Carlson), 57. McMichael (Ovečkin, Protas)
Winnipeg Jets - Calgary Flames 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Góly: 26. Connor (Morrissey, DeMelo), 27. J. Toews (Morrissey), 30. Vilardi (Scheifele, Morrissey), 39. Iafallo (Vilardi, Scheifele), 60. Namestnikov (Stanley) – 6. Kadri (Frost, Parekh), 34. Backlund (Coleman, Honzek), 49. Coleman (Backlund, Bahl)
