VIDEO: Fehérváry uspel v slovenskom súboji. Tešil sa aj Pospíšil a prvý tím má isté play-off

V noci na sobotu nastúpili v zámorskej NHL traja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Obranca Washingtonu Martin Fehérváry získal plusový bod pri víťazstve nad New Jersey 2:1.
Obranca hostí Šimon Nemec mal dva mínusové body. Jednu „plusku“ si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tím zdolal Floridu 4:1. Colorado vyhralo v Chicagu 4:1 a ako prvý tím má už istú účasť v play off.
Fehérváry odohral 21:22 min a prezentoval sa aj strelou a dvoma hitmi. Jeho tím bodoval vo štvrtom stretnutí v rade a ukončil trojzápasovú sériu víťazstiev Devils. Nemec zblokoval štyri strely, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase. Dvakrát vystrelil na bránku a na ľade strávil celkovo 20:32 min.
Brankár Washingtonu Logan Thompson bol blízko k tretiemu čistému kontu v sezóne, no nádej mu zmaril útočník hostí gólom 33 sekúnd pred koncom tretej tretiny.
„Capitals hrali jednoduchý hokej, ale zároveň veľmi efektívny. Mali sme šancu zvíťaziť, boli sme v zápase. Chýbala nám možno jedna presná strela. Gól sme však dali až v závere, no to už bolo neskoro,“ konštatoval brankár New Jersey Jake Allen.
Capitals si bodovo polepšili v súboji tímov, ktoré majú odstup na pozície znamenajúce postup do play off vo Východnej konferencii. Na Detroit, ktorý figuruje na druhej voľnej karte, strácajú šesť bodov. Odstup Devils je dvanásťbodový.
„Myslím si, že prvá tretina bola jednou z našich najlepších za uplynulých 20 zápasov. Spravili sme veľa naozaj dobrých vecí. Od začiatku sme išli za víťazstvom,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery.
Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin gólovo nenadviazal na predošlý zápas proti Ottawe a zatiaľ nedosiahol na jubilejný 1000. gól v NHL v súčte základnej časti a play off. Na jeho konte je 999 presných zásahov (922+77). Štvorciferný počet presných zásahov zatiaľ dosiahol iba Wayne Gretzky - 1016 (894+122).
Hokejisti Colorada prestrieľali domáce Chicago 49:20 a napokon triumfovali 4:1. Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal najproduktívnejší hráč Avalanche, kapitán Nathan MacKinnon.
Na konte má 111 bodov. V súboji o trofej Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti stráca tri body na Nikitu Kučerova a štyri na Connora McDavida.
Hostia nedopustili tretiu prehru po sebe a ako prvý tím v prebiehajúcej sezóne nazbierali 100 bodov. Zároveň sú prvým mužstvom s istotou účasti v play off. Chicago má stratu osem bodov na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii.
Najlepší tím Východnej konferencie Carolina zvíťazil na ľade Toronta 4:3 po predĺžení. O jeho triumfe rozhodol obranca Alexander Nikišin. Ten sa stal prvým nováčikom spomedzi obrancov v histórii Hurricanes s 10 gólmi v sezóne.
„Nikky bol skvelý. Ako nováčik v obrane to nemá jednoduché. Obzvlášť ako hráč, ktorý nehovorí veľmi dobre po anglicky. Dokázal sa presadiť a hrá naozaj dobre.
Naučil sa veľa a rýchlo. Má tvrdú strelu, ktorou môže kedykoľvek skórovať. Bude sa len zlepšovať,“ povedal o Nikišinovi kapitán tímu Jordan Staal podľa nhl.com.
VIDEO: Gól Nylandera na 3:3
Zaujímavosťou je, že hostia ani raz neskórovali v štandardnej situácii piatich proti piatim. Svoje góly strelili v presilovke, v oslabení, z trestného strieľania a v predĺžení vo formáte troch proti trom. „Je to rýchly tím, ktorý hrá tvrdo počas celého zápasu. Bolo pozitívne, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu a doviesť ho do predĺženia,“ uviedol brankár Joseph Woll.
Hurricanes majú 94 bodov a s desaťbodovým náskokom sú lídri Metropolitnej divízie. Maple Leafs sa s veľkou pravdepodobnosťou neprebojujú do play off. Figurujú na predposlednom mieste vo Východnej konferencii s 13-bodovou stratou na druhú voľnú kartu. Z uplynulých 13 zápasov vyhrali iba dva.
Hráči Floridy nenadviazali na víťazstvo v Edmontone (4:0) a prehrali tretí zápas z predošlých štyroch. Na ľade Flames nezvíťazili od febuára 2018, odvtedy domácim podľahli v siedmich zápasoch v rade.
Pospíšil nastúpil na pozícii centra štvrtého útoku Calgary s krídelníkmi Adamom Klapkom a Victorom Olofssonom.
Ten strelil svoj prvý gól v drese Flames od nedávneho príchodu z Colorada. Pospíšil odohral takmer 10 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol plusový bod.
VIDEO: Gól Olofssona
Rozdal päť hitov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov zápasu, spoločne s útočníkom Floridy Coleom Reinhardtom. Zblokoval jednu strelu a mal 50-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach, keď vyhral dve zo štyroch.
Flames dokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe iba tretíkrát od začiatku kalendárneho roka. Oba tímy sú vzdialené priečkam zaručujúcim play off a s veľkou pravdepodobnosťou nebudú hrať vo vyraďovacej časti.
Flames sú predposlední v tabuľke Západnej konferencie a na druhú voľnú kartu strácajú deväť bodov. Víťazi Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón Panthers majú 13-bodovú stratu na play off.
V ich zostave naďalej absentuje viacero kľúčových hráčov - okrem kapitána Aleksandra Barkova, ktorý v sezóne 2025/2026 ešte nenastúpil, sú zranení aj Sam Reinhart, Brad Marchand, Uvis Balinskis či Jonah Gajdovich.
V zápase Utah - Anaheim sa domáci ujali vedenia 1:0 už v 2. minúte, no potom dávali góly už iba hostia. Tí napokon triumfovali 4:1 a upevnili si prvé miesto v Pacifickej divízii. Utah figuruje na pozícii prvej voľnej karty do play off.
NHL - výsledky (21. marec):
Toronto Maple Leafs - Carolina Hurricanes 3:4 (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)
Góly: 12. Joshua (Groulx, Maccelli), 34. Tavares (Jarnkrok, McCabe), 54. Nylander (Maccelli) - 26. Staal (Jarvis, Aho), 33. Robinson (tr. str.), 38. Miller, 61. Nikišin (Jarvis, Aho).
Brankári: Woll - Bussi, strely na bránku: 26:36.
Washington Capitals - New Jersey Devils 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 10. Leonard (Duhaime, Van Riemsdyk), 59. Protas (Dubois, Wilson) - 60. Bratt (J. Hughes).
Brankári: Thompson - Allen, strely na bránku: 27:31.
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 27. Kaiser (Greene, Rinzel) - 14. Nečas (Ničuškin, MacKinnon), 16. Nelson (Makar, Nečas), 41. Kadri (MacKinnon, Nečas), 49. Ničuškin (MacKinnon).
Brankári: Söderblom - Blackwood, strely na bránku: 20:49.
Calgary Flames - Florida Panthers 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 28. Farabee (Coleman), 31. Olofsson (Klapka, Määttä), 57. Frost (Parekh, Coronato), 58. Coronato (Gridin, Coleman) - 45. Greer (Sebrango, Nosek).
Brankári: Wolf - Tarasov, strely na bránku: 36:25.
Utah Mammoth - Anaheim Ducks 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 2. Guenther (Durzi, Peterka) - 14. Poehling (Killorn, Minťuchov), 30. Killorn (Sennecke), 59. Gauthier (Truchon-Viel, Carlson), 60. Granlund (Poehling, Killorn).
Brankári: Vaněček - Dostál, strely na bránku: 30:24.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: