VIDEO: Dvorský hral málo, body nezískal. St. Louis doma nezvládlo prestrelku

Dalibor Dvorský (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi v zápase St. Louis - Philadelphia
Dalibor Dvorský (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi v zápase St. Louis - Philadelphia (Autor: TASR/AP)
TASR|15. nov 2025 o 07:16
Slovenský útočník dostal najmenší priestor v sezóne.

NEW YORK. Hokejisti St. Louis Blues prehrali v nočnom zápase NHL doma s Philadelphiou 5:6 po nájazdoch.

Slovenský útočník Dalibor Dvorský nebodoval, v drese domácich odohral 10:59 minút, čo je jeho najmenší ice time v sezóne.

Hostí potiahol najmä Trevor Zegras, zaznamenal dva góly a asistenciu a ako jediný premenil samostatný nájazd.

Jeho spoluhráč Christian Dvorak mal tiež bilanciu 2+1 a Owen Tippett pridal ku gólu až tri asistencie.

Carolina zdolala Vancouver 4:3 po predĺžení, rozhodol o tom 31 sekúnd pred koncom predĺženia Sebastian Aho. Jeho spoluhráč Andrej Svečnikov dal dva góly a pridal aj asistenciu, obranca Shayne Gostisbehere zaznamenal tri asistencie.

Predlžovalo sa aj v Utahu, kde domáci Mammoth podľahli New Yorku Islanders 2:3. V tretej minúte predĺženia priniesol hosťom štvrté víťazstvo po sebe gól Matthewa Schaefera.

Ten sa vo veku 18 rokov a 70 dní stal najmladším hráčom histórii v profiligy s gólom v predĺžení v zápase základnej časti. Prekonal zápis Sidneyho Crosbyho (18 rokov, 101 dní) zo 16. novembra 2005.

A práve Crosbyho Pittsburgh sa v rámci podujatia Global Series predstavil v Štokholme, Nashville triumfoval 2:1 po predĺžení.

NHL - výsledky, 15. november:

St. Louis - Philadelphia 5:6 pp a sn

Carolina - Vancouver 4:3 pp

Utah - NY Islanders 2:3 pp

Nashville - Pittsburgh 2:1 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

dnes 07:16
