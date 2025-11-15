VIDEO: Dvorský hral málo, body nezískal. St. Louis doma nezvládlo prestrelku

NEW YORK. Hokejisti St. Louis Blues prehrali v nočnom zápase NHL doma s Philadelphiou 5:6 po nájazdoch.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský nebodoval, v drese domácich odohral 10:59 minút, čo je jeho najmenší ice time v sezóne.
Hostí potiahol najmä Trevor Zegras, zaznamenal dva góly a asistenciu a ako jediný premenil samostatný nájazd.
Jeho spoluhráč Christian Dvorak mal tiež bilanciu 2+1 a Owen Tippett pridal ku gólu až tri asistencie.
Carolina zdolala Vancouver 4:3 po predĺžení, rozhodol o tom 31 sekúnd pred koncom predĺženia Sebastian Aho. Jeho spoluhráč Andrej Svečnikov dal dva góly a pridal aj asistenciu, obranca Shayne Gostisbehere zaznamenal tri asistencie.
Predlžovalo sa aj v Utahu, kde domáci Mammoth podľahli New Yorku Islanders 2:3. V tretej minúte predĺženia priniesol hosťom štvrté víťazstvo po sebe gól Matthewa Schaefera.
Ten sa vo veku 18 rokov a 70 dní stal najmladším hráčom histórii v profiligy s gólom v predĺžení v zápase základnej časti. Prekonal zápis Sidneyho Crosbyho (18 rokov, 101 dní) zo 16. novembra 2005.
A práve Crosbyho Pittsburgh sa v rámci podujatia Global Series predstavil v Štokholme, Nashville triumfoval 2:1 po predĺžení.
NHL - výsledky, 15. november:
St. Louis - Philadelphia 5:6 pp a sn
Carolina - Vancouver 4:3 pp
Utah - NY Islanders 2:3 pp
Nashville - Pittsburgh 2:1 pp
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: