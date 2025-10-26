Fantastický večer Nemca pri víťazstve New Jersey. V zápase proti Coloradu trikrát asistoval

Šimon Nemec oslavuje gól so svojimi spoluhráčmi.
Šimon Nemec oslavuje gól so svojimi spoluhráčmi. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|26. okt 2025 o 20:48 (aktualizované 26. okt 2025 o 21:06)
Slovák prihrával aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa.

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec si pripísal trojbodový večer v zámorskej NHL.

VIDEO: Asistencia Šimona Nemca

Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve svojho tímu New Jersey Devils proti Coloradu Avalanche 4:3 po predĺžení. Nemec prihrával aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa.

Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku. Na ľade strávil 23:35 min, čo bol spomedzi všetkých hráčov Devils tretí najvyšší ice-time. Všetky jeho asistencie mali charakter primárnej.

Nemec rozbehol gólovú akciu Jacka Hughesa v 10. minúte duelu krížnou prihrávkou stredným pásmom. V prostrednej časti hry vysunul do samostatného úniku Connora Browna, ktorý nezaváhal.

V predĺžení naservíroval víťazný gól Hughesovi po tom, ako dobre zapracoval v útočnom pásme. V rohu ihriska vyvinul tlak na duo Cale Makar a Martin Nečas, puk posunul Hughesovi, a ten rozhodol švihom.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

10

4

1

5

+3

2. 

Martin Fehérváry

Washington

9

1

3

4

+1

3.

Šimon Nemec

New Jersey

8

0

4

4

-1

4.

Erik Černák

Tampa

8

0

1

1

-4

5.

Samuel Honzek

Calgary

7

0

1

1

-3

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Po deviatich odohratých dueloch má Nemec na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže. Predstihol päťbodového útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.

NHL - výsledky 26./27. október:

New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 pp

Góly: 10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (Nemec, Dillon), 33. Brown (Nemec), 62. J. Hughes (Nemec) – 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, D. Toews), 54. Nelson (Colton, Malinski)

Brankári: Allen - Miner, strely na bránku: 24:24

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

