Fantastický večer Nemca pri víťazstve New Jersey. V zápase proti Coloradu trikrát asistoval

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec si pripísal trojbodový večer v zámorskej NHL.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca
Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve svojho tímu New Jersey Devils proti Coloradu Avalanche 4:3 po predĺžení. Nemec prihrával aj na rozhodujúci presný zásah Jacka Hughesa.
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v novom ročníku. Na ľade strávil 23:35 min, čo bol spomedzi všetkých hráčov Devils tretí najvyšší ice-time. Všetky jeho asistencie mali charakter primárnej.
Nemec rozbehol gólovú akciu Jacka Hughesa v 10. minúte duelu krížnou prihrávkou stredným pásmom. V prostrednej časti hry vysunul do samostatného úniku Connora Browna, ktorý nezaváhal.
V predĺžení naservíroval víťazný gól Hughesovi po tom, ako dobre zapracoval v útočnom pásme. V rohu ihriska vyvinul tlak na duo Cale Makar a Martin Nečas, puk posunul Hughesovi, a ten rozhodol švihom.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
10
4
1
5
+3
2.
Martin Fehérváry
Washington
9
1
3
4
+1
3.
Šimon Nemec
New Jersey
8
0
4
4
-1
4.
Erik Černák
Tampa
8
0
1
1
-4
5.
Samuel Honzek
Calgary
7
0
1
1
-3
Po deviatich odohratých dueloch má Nemec na konte sedem bodov za asistencie. Posunul sa na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka doterajšieho priebehu súťaže. Predstihol päťbodového útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.
NHL - výsledky 26./27. október:
New Jersey Devils - Colorado Avalanche 4:3 pp
Góly: 10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (Nemec, Dillon), 33. Brown (Nemec), 62. J. Hughes (Nemec) – 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, D. Toews), 54. Nelson (Colton, Malinski)
Brankári: Allen - Miner, strely na bránku: 24:24
