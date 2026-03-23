Rýchly koniec obhajcu titulu. Český klub nevyhral vo štvrťfinále ani jeden zápas

Fotka zo zápasu HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno. (Autor: X / HC Kometa Brno)
ČTK, TASR|23. mar 2026 o 19:31
Štvrtý duel série rozhodol jediný gól.

Hokejisti Pardubíc so Slovákmi Milošom Kelemenom a Petrom Čerešňákom porazili vo štvrtom štvrťfinále play-off českej extraligy obhajcu titulu Kometu Brna 1:0, sériu ovládli bez jediného zaváhania a štvrtýkrát za sebou postúpili medzi najlepšie štyri tímy.

O ich dnešnej výhre na súperovom ľade rozhodol gól Romana Červenku v čase 50.00 h.

Víťaz základnej časti tak môže naďalej snívať o majstrovskom titule, ktorý vybojoval naposledy v roku 2012. V minulých dvoch sezónach získali Pardubice striebro.

Kometa bola vo štvrťfinále štvrtýkrát za sebou a uspela v ňom za ten čas len vlani, keď získala titul. Sezónu zakončí na ôsmom mieste.

Pre Slovákov v drese Komety Kristiána Pospíšila, Andreja Kollára, Lukáša Cingela a Mareka Ďalogu sa tak klubová sezóna skončila.

Česká extraliga - štvrťfinále:

Kometa Brno - Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Gól: 51. Červenka

/konečný stav série: 0:4/

