Rýchly koniec obhajcu titulu. Český klub nevyhral vo štvrťfinále ani jeden zápas

Hokejisti Pardubíc so Slovákmi Milošom Kelemenom a Petrom Čerešňákom porazili vo štvrtom štvrťfinále play-off českej extraligy obhajcu titulu Kometu Brna 1:0, sériu ovládli bez jediného zaváhania a štvrtýkrát za sebou postúpili medzi najlepšie štyri tímy.
O ich dnešnej výhre na súperovom ľade rozhodol gól Romana Červenku v čase 50.00 h.
Víťaz základnej časti tak môže naďalej snívať o majstrovskom titule, ktorý vybojoval naposledy v roku 2012. V minulých dvoch sezónach získali Pardubice striebro.
Kometa bola vo štvrťfinále štvrtýkrát za sebou a uspela v ňom za ten čas len vlani, keď získala titul. Sezónu zakončí na ôsmom mieste.
Pre Slovákov v drese Komety Kristiána Pospíšila, Andreja Kollára, Lukáša Cingela a Mareka Ďalogu sa tak klubová sezóna skončila.
Česká extraliga - štvrťfinále:
Kometa Brno - Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 51. Červenka
/konečný stav série: 0:4/