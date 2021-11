Pánik hral v prvom útoku, no nezahviezdil. Slováci zbierali len mínusky

Vancouver pokračuje v rozpačitých výkonoch, v bránke bez Jaroslava Haláka prehral s Chicagom Blackhawks 0:1. Marc-Andre Fleury vykryl všetkých 40 striel a zaznamenal prvý shutout v drese "čiernych jastrabov". Celkovo bol už jeho 68. v profiligovej kariére.

"Brankárov výkon vždy reflektuje hru tímu. Tá sa postupne zlepšuje, nedovoľujeme súperovi toľko brejkov a prečíslení," poznamenal Fleury.

Jediný gól súboja strelil v úvode tretej tretiny Brandon Hagel. Thatcher Demko v bránke Canucks vykryl 23 striel.

Vladař opäť hviezdil v Bostone

Boston nestačil na Calgary, ktorému podľahol 0:4. Oporou Flames bol brankár Daniel Vladař, ktorý v zápase proti svojmu bývalému tímu vykryl všetkých 27 striel hráčov Bruins.

"Prišiel som do sem s cieľom vybojovať víťazstvo. Bojoval som za náš tím. Koncentroval som sa len na svoj a náš tímový výkon. Ak by ste mi včera povedali, že vychytám nulu, neveril by som vám," povedal Vladař po prvom návrate do Bostonu, za ktorý predtým odchytal dve sezóny a ďalšie štyri na farme Bruins v Providence.

Hráči Calgary zvíťazili v treťom zápase za sebou a bodovali v šiestom dueli v rade.

Bláznivý zápas v New Yorku

O víťazstve New Yorku Rangers nad Buffalom Sabres 5:4 rozhodol 0,7 s pred koncom tretej tretiny Ryan Lindgren. V závere si nakorčuľoval pred bránku a po prihrávkach Adama Foxa a Miku Zibanejada zakončil do odkrytej siete.