Šok vo Vegas. Skúsený tréner síce postúpil s tímom do finále o Stanley Cup, no končí

John Tortorella.
John Tortorella. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. jún 2026 o 18:38
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Golden Knights prešli troma kolami play off, kým vo finále podľahli Caroline.

John Tortorella nebude pokračovať ako tréner Vegas Golden Knights po tom, ako zámorský hokejový klub priviedol v pozícii dočasného kouča do finále play off prestížnej NHL.

Generálny manažér Kelly McCrimmon v utorok oznámil, že Tortorella sa do funkcie nevráti.

„Ďakujeme Tortsovi za vedenie, ktoré nášmu tímu poskytol od svojho príchodu do organizácie v marci.

Keď sme sa rozhodli priviesť Tortsa do Vegas, potrebovali sme okamžitý impulz v kľúčovej fáze sezóny. Tortsove skúsenosti a vodcovstvo boli presne tou vzpruhou, ktorú sme hľadali, a pomohli nám dostať sa až do finále Stanleyho pohára.

Sme vďační za jeho vášeň, úprimnosť a oddanosť našej organizácii a jemu aj jeho rodine želáme všetko najlepšie.“

McCrimmon angažoval Tortorellu 30. marca po tom, ako odvolal Brucea Cassidyho osem zápasov pred koncom základnej časti.

Golden Knights z nich vyhrali sedem a následne prešli troma kolami play off, kým vo finále podľahli Caroline v šiestich zápasoch. Informácie priniesla agentúra AP.

NHL

John Tortorella.
John Tortorella.
Šok vo Vegas. Skúsený tréner síce postúpil s tímom do finále o Stanley Cup, no končí
dnes 18:38
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