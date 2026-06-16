Šok vo Vegas. Skúsený tréner síce postúpil s tímom do finále o Stanley Cup, no končí

John Tortorella nebude pokračovať ako tréner Vegas Golden Knights po tom, ako zámorský hokejový klub priviedol v pozícii dočasného kouča do finále play off prestížnej NHL.
Generálny manažér Kelly McCrimmon v utorok oznámil, že Tortorella sa do funkcie nevráti.
„Ďakujeme Tortsovi za vedenie, ktoré nášmu tímu poskytol od svojho príchodu do organizácie v marci.
Keď sme sa rozhodli priviesť Tortsa do Vegas, potrebovali sme okamžitý impulz v kľúčovej fáze sezóny. Tortsove skúsenosti a vodcovstvo boli presne tou vzpruhou, ktorú sme hľadali, a pomohli nám dostať sa až do finále Stanleyho pohára.
Sme vďační za jeho vášeň, úprimnosť a oddanosť našej organizácii a jemu aj jeho rodine želáme všetko najlepšie.“
McCrimmon angažoval Tortorellu 30. marca po tom, ako odvolal Brucea Cassidyho osem zápasov pred koncom základnej časti.
Golden Knights z nich vyhrali sedem a následne prešli troma kolami play off, kým vo finále podľahli Caroline v šiestich zápasoch. Informácie priniesla agentúra AP.