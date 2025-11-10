VIDEO: Calgary padlo opäť na nulu. Honzek zaujal parádnou kľučkou

Samuel Honzek.
Samuel Honzek. (Autor: REUTERS)
TASR|10. nov 2025 o 06:51 (aktualizované 10. nov 2025 o 07:05)
Flames čakajú na gól viac ako 120 minút.

NEW YORK. Hokejisti Calgary prehrali v nočnom stretnutí NHL na ľade Minnesoty 0:2. Slovenský útočník Samuel Honzek v drese Flames sa do kanadského bodovania nezapísal.

Honzek nastúpil v treťom útoku, odohral 12:08 min a pripísal si jednu strelu na bránku.

Wild viedli od 34. minúty po góle Matthewa Boldyho, 50 sekúnd pred koncom pridal poistku do prázdnej bránky Kirill Kaprizov.

Calgary má na konte 10 bodov, čo je najslabšia bilancia v lige. 

Na čele súťaže je Colorado, ktoré si pripísalo triumf 5:4 po predĺžení vo Vancouveri. Víťazný gól dal Gavin Brindley v 62. minúte.

VIDEO: Honzekova kľučka

NHL - výsledky, 10. november:

Dallas - Seattle 2:1

Ottawa - Utah 4:2

Toronto - Carolina 4:5

Minnesota - Calgary 2:0

Anaheim - Winnipeg 4:1

Vancouver - Colorado 4:5 pp

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

