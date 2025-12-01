VIDEO: Bedard hviezdil pri obrate Chicaga. Anaheimu sa zranil aj druhý český brankár

Jednou z hviezd nočný zápasov hokejovej NHL bol Connor Bedard.
Kanadský útočník sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal na obrate Chicaga proti Anaheimu z 0:3 na 5:3.
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom Anaheimu, aby bodovali na ľade Chicaga. Do vedenia 2:0 sa dostali už v 1. minúte, keď v 15. sekunde skóroval Cutter Gauthier a v 47. Olen Zellweger.
Blackhawks zvíťazili po piatich prehrách
Chris Kreider v 11. minúte zvýšil na 3:0, pričom získal svoj 600. bod v NHL. „Takýto začiatok zápasu je neprijateľný. Myslím si, že potom si každý z nás zaumienil zlepšiť svoju hru. Takýto zápas sme potrebovali po tom, čo sme mali za sebou niekoľko prehier.
Po prvej tretine sme zvýšili iniciatívu. Je príjemné vidieť, že sa môžeme kedykoľvek vrátiť do zápasu a zvíťaziť,“ konštatoval Bedard podľa nhl.com. Tyler Bertuzzi v presilovke naštartoval obrat Blackhawks.
Dokonal ho Bedard, ktorý v 50. minúte efektným blafákom po chybe hostí v rozohrávke upravil na 4:3 a neskôr uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky.
Bol to pre neho druhý štvorbodový zápas v sezóne (predtým 3+1 proti Ottawe). V prebiehajúcej sezóne má na konte 37 kanadských bodov a spoločne s Macklinom Celebrinim zo San Jose figuruje na 2. mieste v kanadskom bodovaní NHL za Nathanom MacKinnonom (44).
VIDEO: Bedardov prvý gól v zápase, ktorý bol víťazný
Krátko pred víťazným gólom Chicaga nastúpil do bránky hostí Ville Husso, ktorý nahradil zraneného Petra Mrázka. Anaheimu chýbala pre zranenie aj brankárska jednotka Lukáš Dostál, ktorý absentuje od 23. novembra.
Blackhawks zvíťazili prvýkrát po piatich prehrách. Ducks, ktorí sa držia na priebežnom 4. mieste v Západnej konferencii, prehrali na ľade súpera vo štvrtom zápase po sebe. „Viedli sme, no potom sme sa dopustili niekoľkých vylúčení, ktoré nás zrážali dole.
Prestali sme hrať dostatočne intenzívne a upustili sme od jednoduchej hry. Takýto spôsob hry nás stojí body. Vieme, že musíme hrať lepšie,“ poznamenal Zellweger.
Hviezdil aj Johnston
Štyrmi kanadskými bodmi zažiaril aj útočník Dallasu Wyatt Johnston. Hetrikom a asistenciou sa podieľal na víťazstve nad Ottawou 6:1. Tri body si pripísali jeho spoluhráči Jason Robertson (1+2) a Mikko Rantanen (0+3).
„Veľa mojich gólov a celkovo veľa gólov v lige padá z priestoru pred bránkou. Aby ste mali takéto príležitosti, musíte sa tam dostať. Myslím si, že to súvisí s tým, akí skvelí sú hráči, ktorých máme.
Pre mňa je to len o tom, dostať sa na správne miesto a byť pripravený strieľať, kedykoľvek máme puk v útočnom pásme, pretože spoluhráči ma dokážu celkom ľahko nájsť,“ poznamenal Johnston.
VIDEO: Hetrik Johnstona
Stars nastúpili v replikách dresov z roku 1999, v ktorých získali svoj jediný Stanleyho pohár.
Víťazstvom nad Ottawou predĺžili víťaznú sériu na štyri zápasy a upevnili si priebežné 2. miesto v Západnej konferencii za Coloradom. Ottawa prehrala tretí zápas z predošlých štyroch.
Brankár Caroliny Brandon Bussi vychytal svoje prvé čisté konto v NHL. Jeho tím triumfoval v zápase chudobnom na góly aj na strely nad Calgary 1:0 po predĺžení.
O triumfe Hurricanes rozhodol dánsky útočník Nikolaj Ehlers, keď zakončil únik dvoch proti jednému s Taylorom Hallom.
„Bola to rýchla akcia. Môj úmysel bol ísť na bránku a zvýšiť šancu nášho úniku. „Hallsy“ predviedol skvelú akciu,“ uviedol Ehlers.
Dvadsaťsedemročný Bussi doteraz v NHL odchytal osem zápasov, z ktorých prehral iba jeden. Na svoj prvý shutout v kariére potreboval 15 zákrokov. „Bol skvelý, predviedol dôležité zákroky.
Nebolo to tak, že by sme ho nechali v štichu a dovolili súperovi trebárs 40 striel, ale z času na čas mal únik a Brandon to vyriešil.
To sú v tesných zápasoch kľúčové momenty,“ povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Bussi je nečakaná opora Caroliny po tom, čo sa tímu zranil brankár Pjotr Kočetkov a dlhoročná jednotka Frederik Andersen nemá ideálnu formu.
VIDEO: Gól Ehlersa
V 13 zápasoch dosiahol 87,91-percentnú úspešnosť.
Flames bez dlhodobo zranených Slovákov
Aj preto fanúšikovia Caroliny s nadšením skandovali meno Bussiho. „Samozrejme, vážim si to, takže to nechcem podceňovať. Je to skvelé. Vždy, keď počujete dav skandovať vaše meno, je to perfektné.
Najdôležitejšie však stále je to, čo sa deje v našom tíme a ako hráme večer čo večer,“ povedal Bussi podľa nhl.com.
Jeho náprotivok v bránke Calgary Devin Cooley čelil 17 strelám. Flames nastúpili bez dlhodobo zranených slovenských útočníkov Samuela Honzeka a Martina Pospíšila.
Calgary bodovalo v siedmom zápase z predošlých deviatich a pomaly sa dvíha z dna Západnej konferencie. „Dnes večer nebolo veľa priestoru ani v jednom pásme.
Náš tím nedosiahol požadovaný výsledok, ale páčilo sa mi veľa z toho, ako sme hrali. Mali sme niekoľko naozaj dobrých príležitostí, ale nevyužili sme ich,“ konštatoval tréner Calgary Ryan Huska.
NHL - 1. December - výsledky:
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)
Góly: 18. Bertuzzi (Nazar, Bedard), 27. Greene (Bedard, Burakovsky), 33. Dach (Teräväinen, Levšunov), 50. Bedard, 59. Bedard - 1. Gauthier (Terry, Carlsson), 1. Zellweger (Terry, Gauthier), 11. Kreider (Sennecke, McTavish).
Brankári: Knight - Mrázek (50. Husso), strely na bránku: 18:26.
Carolina Hurricanes - Calgary Flames 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Gól: 63. Ehlers (Hall, Walker).
Brankári: Bussi - Cooley, strely na bránku: 17:15.
Dallas Stars - Ottawa Senators 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
Góly: 22. Bourque (Lľubuškin, Back), 30. Robertson, 36. Johnston (Rantanen, Robertson), 43. Johnston (Rantanen, Hintz), 48. Benn (Rantanen, Johnston), 56. Johnston (Hintz, Robertson) - 29. Sanderson (Perron, Cousins).
Brankári: DeSmith - Ullmark, strely na bránku: 26:16.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: