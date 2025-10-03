Najskôr urobil obrovskú hrubku. Nemec svoje zaváhanie odčinil a asistoval pri víťaznom góle

Šimon Nemec.
Šimon Nemec. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. okt 2025 o 07:32
ShareTweet0

Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu.

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel v noci na piatok v prípravnom zápase NHL asistenciou k triumfu New Jersey Devils na ľade New Yorku Rangers 3:1.

Podieľal sa na víťaznom góle, ktorého autorom bol v 43. minúte v presilovej hre Ondřej Palát.

Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu 5:2. Washington s ďalším bekom Martinom Fehérvárym prehral s Bostonom 1:3.

VIDEO: Chyba Šimona Nemca

Prípravné zápasy NHL:

New York Rangers - New Jersey 1:3

/za hostí Nemec 0+1/

Philadelphia - New York Islanders 3:4

Tampa Bay - Florida 5:2

Toronto - Detroit 1:3

Washington - Boston 1:3

St. Louis - Ottawa 7:1

Utah - Los Angeles 2:1

NHL

Šimon Nemec.
Šimon Nemec.
Najskôr urobil obrovskú hrubku. Nemec svoje zaváhanie odčinil a asistoval pri víťaznom góle
dnes 07:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Najskôr urobil obrovskú hrubku. Nemec svoje zaváhanie odčinil a asistoval pri víťaznom góle