Najskôr urobil obrovskú hrubku. Nemec svoje zaváhanie odčinil a asistoval pri víťaznom góle

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec prispel v noci na piatok v prípravnom zápase NHL asistenciou k triumfu New Jersey Devils na ľade New Yorku Rangers 3:1.
Podieľal sa na víťaznom góle, ktorého autorom bol v 43. minúte v presilovej hre Ondřej Palát.
Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zdolali Floridu 5:2. Washington s ďalším bekom Martinom Fehérvárym prehral s Bostonom 1:3.
VIDEO: Chyba Šimona Nemca
Prípravné zápasy NHL:
New York Rangers - New Jersey 1:3
/za hostí Nemec 0+1/