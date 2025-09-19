Hudáček bol výraznou postavou Třinca. Faško-Rudáš dopomohol k prvej prehre Brna

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Martin Faško-Rudáš prispel svojím prvým gólom v sezóne k víťazstvu Liberca na ľade Komety Brno 5:4 v piatkovom zápase 5. kola českej extraligy.
V 58. minúte vyrovnal na priebežných 4:4 a hostia napokon strelili víťazný gól sekundu pred koncom riadneho hracieho času.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj útočník Alex Tamáši, ktorý asistoval pri jedinom góle Hradca Králové na ľade Karlových Varov.
Hostia síce prestrieľali súpera, no napokon prehrali 1:3. Slovenský brankár Stanislav Škorvánek odchytal v drese Hradca Králové celý zápas.
Slovenský útočník Pavol Skalický prispel svojím druhým gólom v sezóne i jednou asistenciou k víťazstvu Mladej Boleslavi na ľade Vítkovíc 4:1. Pri druhom góle domácich asistoval slovenský obranca Samuel Kňažko.
Útočník Libor Hudáček asistoval pri oboch góloch Třinca, ktorý zdolal Plzeň 2:1 po predĺžení. Plzeň prehrala v treťom zápase po sebe.
Česká extraliga - 5. kolo
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 33. a 62. Flynn (pri oboch HUDÁČEK) - 33. Mechura
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly: 27. Plutnar - 11. a 37. Shore, 14. Sirota, 20. Hyka, 60. Horák
HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 41. Yetman, 58. Zdráhal (KŇAŽKO) - 11. a 54. Fořt (pri druhom SKALICKÝ), 15. SKALICKÝ, 29. Mazura
HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)
Góly: 7. T. Zohorna, 34. a 56. Stránský, 44. H. Zohorna - 22. Musil, 36. Sandberg, 53. Lenc, 58. FAŠKO-RUDÁŠ, 60. Pytlík
HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Góly: 11. Šťastný, 35. Černoch, 37. Cihař - 13. Kohout (TAMÁŠI)
/S. Škorvánek (Hrad.) odchytal celý zápas, kryl 18 striel/
Rytíři Kladno - Banes Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 1:1, 0:3)
Góly: 11. Robins - 16. Vráblík, 34. a 54. Harris, 51. Olesen (LANTOŠI),
HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:1 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 32. Mandát, 42. Smejkal, 46. Lauko - 31. Macuh