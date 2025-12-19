VIDEO: Dvorský vybojoval puk a spoluhráč skóroval. Slafkovského formácia bola aktívna

Slovenský útočník Dalibor Dvorský si pripísal asistenciu, no jeho tím St. Louis Blues prehral v hokejovej NHL v noci na piatok doma s New Yorkom Rangers 1:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte J.T. Miller.
V akcii boli aj Martin Fehérváry a Juraj Slafkovský, ktorí nebodovali, ale ich tímy vyhrali.
Dvorský v 19. minúte vystihol chybnú rozohrávku brankára Igora Šesťorkina, vypichol puk pred obrancom Vladislavom Gavrikovom a Jonatan Berggren z ostrého uhla presnou strelou pod brvno otvoril skóre.
„Mal som šťastie, že to tam padlo, z gólu mám radosť," povedal pre nhl.com Berggren, ktorý strelil svoj prvý gól za Blues vo svojom druhom zápase po tom, ako ho St. Louis získali cez waiver z Detroitu.
Slovenský center zaznamenal druhú asistenciu a siedmy bod v sezóne. Rangers vyrovnali na 1:1 v druhej tretine v presilovke, keď svoj prvý gól v NHL strelil Gabe Perreault.
Blues napokon v stretnutí získali iba bod a prehrali v tejto sezóne aj ôsmy zápas v predĺžení, alebo v nájazdoch. Ako jediný tím v tejto sezóne nevyhrali ani jeden zápas, ktorý sa po 60 minútach skončil nerozhodne.
Dvorský bol pri inkasovanom góle v predĺžení, celkovo odohral 15 minút a 40 sekúnd a zaznamenal jeden strelecký pokus. St. Louis majú v Západnej konferencii desiatu najlepšiu bilanciu.
Slafkovský vyslal až päť striel
Z víťazstva sa tešil aj útočník Juraj Slafkovský, Montreal zvládol duel s Chicagom 4:1. Slafkovský bol na ľade 16 minút a 16 sekúnd, na bránku Blackhawks vyslal až päť striel, ale nebodoval.
Opäť nastúpil na krídle druhej formácie s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom. Celý útok bol veľmi aktívny, keď spolu zaznamenali až 13 striel. Okrem Slafkovského mal päť striel aj Demidov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov.
Dva góly Canadiens strelil Zach Bolduc, obranca Lane Hutson zaznamenal tri asistencie.
Gól a asistenciu si pripísal Nick Suzuki, brankár Jakub Dobeš chytil 14 striel Chicaga, ktoré prehralo štvrtý zápas za sebou.
Fehérváry bol na ľade takmer 19 minút
Hráči Washingtonu ukončili sériu troch prehier, keď si doma poradili s Torontom 4:0. Capitals sú na východe na 2. priečke s mankom štyroch bodov na Carolinu a na konte majú o zápas viac.
Slovenský obranca Martin Fehérváry nebodoval, na ľade bol takmer 19 minút a zaznamenal dva plusové body. Dva góly Capitals strelil obranca Jakob Chychrun, brankár Logan Thompson zlikvidoval 22 striel a zaznamenal druhý shutout v posledných štyroch zápasoch.
Gól a dve asistencie si pripísal John Carlson, Washington zastavil sériu troch prehier. „Myslím, že to bol náš najlepší zápas v sezóne. Hrali sme kolektívne, všetci hráči prispeli k víťazstvu svojim dielom. Bol to perfektný zápas," povedal Thompson.
NHL - 19. december - výsledky:
Boston Bruins - Edmonton Oilers 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 17. Zacha (Lindholm, McAvoy) - 14. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 35. Hutson (Jones), 42. McDavid (Nugent-Hopkins, Nurse).
Brankári: Swayman - Jarry (37. Pickard), strely na bránku: 25:25.
Columbus Blue Jackets - Minnesota Wild 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)
Góly: 16. Werenski (Coyle, Sillinger), 38. Werenski - 34. Hartman (Kaprizov, Faber), 37. Tarasenko (Trenin, Jurov), 52. Eriksson Ek (Trenin, Boldy), 59. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 59. Boldy (Kaprizov).
Brankári: Greaves - Wallstedt, strely na bránku: 29:28.
Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly: 15. Bolduc (Caufield, Hutson), 41. Bolduc (Hutson, Suzuki), 50. Dobson (Demidov, Hutson), 57. Suzuki - 8. Nazar (Grzelcyk, Burakovsky).
Brankári: Dobeš - Knight, strely na bránku: 35:15.
Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 3. Tkachuk (Batherson, Stützle), 22. Perron (Spence, Batherson), 25. Giroux (Amadio, Greig), 54. Tkachuk (Jensen, Matinpalo).
Brankári: Ullmark - Šilovs, strely na bránku: 26:24.
Tampa Bay Lightning - Los Angeles Kings 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Góly: 13. Bjorkstrand (Cirelli, Guentzel) - 26. Kempe (Kopitar, Perry), 36. Kempe.
Brankári: Vasilevskij - Forsberg, strely na bránku: 32:20.
Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 14. Protas (Sourdif, Carlson), 17. Chychrun (Frank, McMichael), 45. Chychrun (Carlson, Dowd), 49. Carlson (Sourdif, Wilson).
Brankári: Thompson - Hildeby, strely na bránku: 29:22.
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 8. Quinn (Samuelsson, Benson), 37. Thompson (Dahlin), 40. Östlund (Power, Tuch), 51. Norris (Benson), 60. McLeod (Samuelsson) - 9. Cates (Brink), 32. York (Zegras, Brink), 55. Konecny (Drysdale, Andrae).
Brankári: Lyon - Ersson, strely na bránku: 28:27.
St. Louis Blues - New York Rangers 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 19. Berggren (Dvorský) - 27. Perreault (Cuylle, Laba), 63. Miller (Trocheck, Gavrikov).
Brankári: Binnington - Šesťorkin, strely na bránku: 27:31.
Calgary Flames - Seattle Kraken 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Góly: 31. Backlund (Andersson, Hanley), 51. Kadri (Andersson, Frost), 52. Coronato (Andersson, Huberdeau), 60. Backlund (Kadri, Farabee) - 28. Stephenson (Tolvanen, Gaudreau), 38. Kakko (Evans, Nyman).
Brankári: Wolf - Daccord, strely na bránku: 46:23.
San Jose Sharks - Dallas Stars 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Góly: 22. Muchamadullin (Dellandrea), 37. Graf (Celebrini), 45. Graf (Černyšov, Celebrini) - 13. Hintz (Rantanen, Lindell), 18. Johnston (Heiskanen, Lindell), 29. Johnston (Rantanen, Hintz), 40. Hryckowian, 59. Benn.
Brankári: Nedeljkovic - Oettinger, strely na bránku: 37:30.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: