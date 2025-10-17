    Skalický prispel gólom k víťazstvu Mladej Boleslavi, Griger asistoval. Jágr absolvoval premiéru

    Pavol Skalický oslavuje gól.
    Pavol Skalický oslavuje gól. (Autor: Facebook/BK Mladá Boleslav)
    17. okt 2025 o 20:57
    Rytieri zdolali doma Vítkovice 3:1.

    PRAHA. Slovenský hokejista Pavol Skalický prispel v 15. kole českej extraligy gólom k triumfu Mladej Boleslavi na ľade Komety Brno 4:1. Jeho krajan Dávid Griger si pripísal na konto asistenciu.

    Udalosťou piatka bol návrat 53-ročného Jaromíra Jágra, ktorý odohral za Kladno prvý zápas v sezóne. „Rytieri" zdolali doma Vítkovice 3:1 a bodovali v piatom zápase za sebou. Trápiaci sa Litvínov prehral v Karlovych Varoch 0:3, Pardubice podľahli Libercu 0:5.

    Česká extraliga - 15. kolo

    HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

    Góly: 35. Zbořil – 18. Rekonen, 35. Skalický, 40. Lintuniemi, 56. Mazura (Griger)

    HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 0:5 (0:1, 0:3. 0:1)

    Góly: 18. Jansa, 35. Pérez, 35. Galvas, 40. Lenc, 56. Zeman

    HC Energie Karlove Vary - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

    Góly: 3. Jones, 41. Beránek, 60. Černoch

    Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

    Góly: 8. Robins, 38. Konečný, 43. Audette – 30. Hladonik

